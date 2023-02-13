مسؤول كبير: "بريكست" كلّف كل أسرة بريطانية 1000 جنيه إسترليني

حذر أحد صناع السياسة في بنك إنجلترا من أن ندرة الاستثمار التجاري منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد كلف الاقتصاد البريطاني 29 مليار جنيه إسترليني، أو حوالي 1000 جنيه إسترليني لكل أسرة.

وقال العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، جوناثان هاسكل، إن المملكة المتحدة "عانت أكثر من الإنتاجية بسبب تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاستثمار التجاري".

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وأضاف هاسكل: "لقد شهدنا طفرة كبيرة بين عامي 2012 و2016. ولكن بعد ذلك، استقر الاستثمار لتوه من عام 2016، وانخفضنا إلى قاع دول مجموعة السبع"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ورسميا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2020، وهو الاتفاق الذي فصلها عن الكتلة ودفع إلى إصدار عدة قوانين وتنظيمات جديدة للتعامل مع مستقبلها خارج التحالف.

وفي أعقاب الخروج ظل الاقتصاد البريطاني ينزلق مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وبات على مشارف ركود مظلم والذي نجا منه خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد تسجيله نمواً صفرياً.