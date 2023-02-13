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مسؤول كبير: "بريكست" كلّف كل أسرة بريطانية 1000 جنيه إسترليني

كلّف أيضا لاقتصاد البريطاني 29 مليار جنيه إسترليني

دبي - العربية.نت
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حذر أحد صناع السياسة في بنك إنجلترا من أن ندرة الاستثمار التجاري منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد كلف الاقتصاد البريطاني 29 مليار جنيه إسترليني، أو حوالي 1000 جنيه إسترليني لكل أسرة.

وقال العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، جوناثان هاسكل، إن المملكة المتحدة "عانت أكثر من الإنتاجية بسبب تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاستثمار التجاري".

وأضاف هاسكل: "لقد شهدنا طفرة كبيرة بين عامي 2012 و2016. ولكن بعد ذلك، استقر الاستثمار لتوه من عام 2016، وانخفضنا إلى قاع دول مجموعة السبع"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ورسميا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2020، وهو الاتفاق الذي فصلها عن الكتلة ودفع إلى إصدار عدة قوانين وتنظيمات جديدة للتعامل مع مستقبلها خارج التحالف.

وفي أعقاب الخروج ظل الاقتصاد البريطاني ينزلق مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وبات على مشارف ركود مظلم والذي نجا منه خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد تسجيله نمواً صفرياً.

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