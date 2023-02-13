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خاص

"إريكسون" للعربية: سنصل إلى صافي "صفر" انبعاثات من عملياتنا بحلول هذا العام

أكد أن تطور تقنية الـ 5G يسهم في تقليل استهلاك الطاقة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس شركة "إريكسون" الشرق الأوسط وإفريقيا، فادي فرعون، في مقابلة مع "العربية"، إننا نستهدف خفض الانبعاثات من عملياتنا إلى 50% بحلول 2030 وتحقيق صافي "صفر" في 2040.

وأضاف فرعون، أن أهم مرتكزات رؤية 2030، هو تنويع الاقتصاد، والذي يتطلب تنفيذ بنية تحتية رقمية، وتعد تقنية 5G حجز الزاوية لذلك وهى بمثابة همزة الوصل المطلوبة لضمان أن كل التقنيات (الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتعلم الآلات، وإنترنت الأشياء) متصلة ببعضها.

"تقنية 5G تسهم في تقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية في الصناعة"، تبعاً لفرعون.

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وأوضح أن إريكسون تنظر إلى الاستدامة من خلال 3 محاور الأول هو كيف تقلل الانبعاثات من عملياتها، ولديها هدف بخفضها إلى 50% بحلول 2030، وإلى صافي الصفر بحلول 2040.

وبين أن المحول الثاني يتمثل في تطوير منتجات "إريكسون" لتستهلك طاقة أقل، وهو ما نراه في المنتجات التقليدية، والـ 5G تستهلك طاقة أقل عام بعد عام، موضحاً: "منتجات الجيل الأخير من 5G تستهلك 50% طاقة أقل من استهلاك منتجات الجيل الأول".

وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن كيفية استخدام الـ 5G والتكنولوجيا بشكل عام لمساعدة تطبيقات التكنولوجيا الأخرى في تقليل انبعاثاتها.

وتابع: "من خلال أبحاثنا وجدنا أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تساهم بنحو 15% في تقليل الانبعاثات، وبهذا نستطيع تطبيق مبادئ الاستدامة".

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