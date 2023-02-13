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خاص

"الشريف للفنادق" للعربية: تكلفة تطوير "شبرد" في مصر ارتفعت لـ2.2 مليار جنيه

مقارنة بتقديرات سابقة 1.4 مليار جنيه قبل اعتماد سعر الصرف المرن

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة الشريف للسياحة والفنادق، السعودية، نواف الشريف، إن خطة تطوير فندق شبرد في مصر تنقسم إلى عدة مراحل لتسريع وتيرة العمل.

وأضاف الشريف، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الخطة بدأت بتوقيع عقد مع مقاول لبناء ملحق تابع للفندق في أرض خلفية تابعة له، ويتكون من 3 أدوار تحت الأرض و14 دورا فوق الأرض مع استكمال جزء من الأعمال المعمارية في المبنى الحالي.

وتطرح الشركة خلال أيام أعمال الواجهات ثم تطرح خلال أسابيع الأعمال التكميلية والتأسيس والتجهيز للفندق، وفقاً للشريف، الذي أوضح أن عقد المقاول يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمشروع.

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وبشأن مدة التطوير، قال نواف الشريف، إن خطة التطوير تستغرق نحو 15 شهراً، وتعمل الشركة على ألا يستغرق المشروع سنة ونصف من اليوم.

وأضاف أن تكلفة التطوير كانت مقدرة بقيمة 1.4 مليار جنيه، لكن مع تغير سعر الصرف والتغيرات الاقتصادية في مصر فإن التكلفة ستتخطى 2.2 مليار جنيه.

وفندق شبرد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر، ويتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسندت تطويره وإدارته لشركة الشريف للسياحة.

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