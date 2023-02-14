بدعم من صندوق سيادي خليجي.. عرض وشيك لـ "مانشستر يونايتد"

أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ"، بأن قطر ستقدم عرضاً لشراء نادي مانشستر يونايتد في الأيام المقبلة، في خطوة من شأنها أن تعزز رغبة البلاد في أن تصبح لاعباً رئيسياً في الرياضة العالمية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ونقلت عن مصادر بأن تحالف قطري يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول نهاية الأسبوع. وقال أحد المصادر، إن المسؤولين في صندوق الثروة السيادي بجهاز قطر للاستثمار يساعدون في الاستعدادات لتقديم عرض إلى جانب بعض الشركات العائلية المحلية.

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ارتفعت الأسهم في مانشستر يونايتد بنسبة 5.3% في التعاملات المبكرة في نيويورك يوم الاثنين.

وكان مانشستر يونايتد موضو تكهنات متزايدة بالاستحواذ منذ الصيف، عندما أفادت "بلومبرغ نيوز" أن "عائلة غليزر" كانت منفتحة على بيع حصة من النادي. وحتى الآن، أعلن الملياردير البريطاني "جيم راتكليف"، فقط عن اهتمامه رسمياً ويعمل مع مجموعة غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس وشركاه على عرض محتمل.

وتمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي كيان منفصل عن جهاز قطر للاستثمار، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وتنص اللوائح الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الفرق التي تمتلك نفس الأغلبية لا يمكنها التنافس في البطولات الكبرى في المنطقة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

وليس من غير المسبوق أن يلعب فريقين تابعين لمالك واحد في نفس المسابقة الأوروبية. إذ التقى "إف سي ريد بول سالزبورج"، و"آر بي لايبزيغ"، مع بعضهما البعض في الدوري الأوروبي في 2018 بعد أن أظهرا وجود انفصال واضح بين الفريقين، على الرغم من كونهما جزءاً من مجموعة "Red Bull GmbH".

من جانبه، قدّر المتخصص في الاستثمار الرياضي في "Certus Capital"، آدم سومرفيلد، أن أي عرض لمانشستر يونايتد يجب أن يتخطى 4 مليارات جنيه إسترليني (4.8 مليار دولار) لكي ينجح. وهذا من شأنه أن يجعلها واحدة من أكبر الصفقات التي تتضمن امتيازاً رياضياً على الإطلاق.