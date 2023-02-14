رئيس "دو" للعربية: بداية 2023 تبشر بأن تكون نتائجنا مماثلة للعام الماضي

قال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، إن إيرادات الشركة ارتفعت 9.2% في 2022، بالإضافة إلى نمو صافي الأرباح بنسبة 10.8%.

وأضاف الحساوي في مقابلة مع "العربية"، أن التوزيعات على الأرباح في العام 2022 بلغت 24 فلسا للسهم، بزيادة 14% عن العام السابق.

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وأوضح الحساوي أن وتيرة الاستثمار في القطاع مستمرة منذ سنوات، لافتا إلى بدء الاستثمار منذ عامين في شبكة الجيل الخامس.

وذكر أن "دو" كانت من أوائل المشغلين من الاستثمار في شبكات الجيل الخامس، موضحا أن تغطية الجيل الخامس في الإمارات وصلت إلى 95% من المناطق المأهولة.

وأفاد بأن الشركة مستمرة في الاستثمار سواء في شبكات الجيل الخامس أو الخطوط الأرضية ومراكز البيانات وجميع الحلول الذكية التي تدعم جميع القطاعات.

وتابع: "الإيجابية التي ظهرت في بيئة الأعمال في 2022 ستستمر حتى 2023.. الأرقام في أول شهر من العام مستمرة في النمو بنفس الوتيرة وهذا أمر مشجع جدا".

وتوقع أن تكون نتائج العام الحالي مماثلة للمحققة في 2022.