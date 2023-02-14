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زلزال تركيا

محيي الدين للعربية: مطلوب إجراءات اقتصادية لتخفيف آثار زلزال تركيا.. هذه أبرزها!

أكد أن النمو في تركيا سينخفض في الأجل القصير

دبي - العربية.نت
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قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية محمود محيي الدين في مقابلة مع "العربية"، إن تأثير الزلزال على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا لن يكون بذات السوء في حال سرعة الإجراءات الحكومية بضخ استثمارات عامة لإعادة البناء بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلي وأيضاً مساعدة المجتمع الدولي.

وأوضح محيي الدين، أنه كلما كان هناك سرعة في هذا التدخل من الممكن أن يكون هناك تعاف سريع في المناطق المنكوبة، وأن يكون الأثر على الاقتصاد التركي في معدلات نموه التي تأثرت مثل اقتصاديات دول العالم بالتطورات العالمية تحوم حول 3%.

وتابع: "أعتقد أن النمو في تركيا سينخفض في الأجل القصير، وقد يكون هناك زيادات في الأسعار بسبب تأثر حركة التجارة وسلاسل الإمداد".

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وأشار إلى أن مديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيوالا، كشفت في حديث لها أنه من المحتمل أن يكون هناك تسارع في إعادة حركة التجارة لتعويض الخسائر والاطمئنان على أن هناك تخفيضا لأسعار السلع الأساسية خاصة الغذائية منها.

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