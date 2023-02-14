"التجارة العالمية" للعربية: زلزال تركيا لن يؤثر على الاقتصاد بالسوء الذي نعتقده

قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، إن الزلزال سينعكس على النمو في تركيا وتجارتها هذا العام، معربة عن حزنها لكل من يعاني تبعات الزلزال.

وأضافت أوكونجو، في مقابلة مع "العربية"، أن إعادة إعمار المناطق المنكوبة في تركيا بسرعة ستؤدي إلى تدفق السلع لدفع عجلة الاستيراد والتصدير، وسيكون لها أثر طيب على الاقتصاد مع دخول تلك السلع الضرورية من أجل إعادة الإعمار.

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"تعهد الرئيس أردوغان بالعمل السريع لإعادة بلاده واقتصادها إلى وضعهما" تشير مديرة منظمة التجارة العالمية، مضيفة أنه "في نهاية الأمر ومع كل هذه التحركات، فإن الاقتصاد التركي لن يتأثر بالسوء الذي نعتقده".

تشير التقديرات الأولية للأضرار إلى تصاعد التضخم وتفاقم عجز الميزانية من 3.5% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي.

من جانبه قال اتحاد الشركات والأعمال التركي إن أسوأ زلزال شهدته البلاد منذ نحو 100 عام، خلّف دمارا يمكن أن يكلف البلاد ما يصل إلى 84 مليار دولار، فيما قدر مسؤول حكومي الخسائر بأكثر من 50 مليار دولار.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أنَّ حكومته ستنتهي من إعادة بناء المساكن خلال عام، وخصصت مبدئياً 100 مليار ليرة نحو 5.3 مليار دولار.