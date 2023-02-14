مركز "زاد للاستشارات" للعربية: سعر الفائدة ينعكس بالإيجاب على أرباح البنوك السعودية

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن نتائج البنوك السعودية المعلنة أظهرت استقراراً في صافي الأرباح بين الربعين الثالث والرابع من 2022، وهو ما يعتبر مؤشراً جيداً.

ويضاف ذلك إلى انخفاض المخصصات على عكس العادة بارتفاعها في الربع الرابع من كل عام وتأثيرها على الأرباح، وفقاً للرقيب.

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وبينما يقيس صافي العمولات الخاصة مدى تأثير سعر الفائدة على أرباح البنوك، إذ قال الرقيب، إن صافي العمولات الخاصة ارتفع بنسبة 15% في الربع الثالث من 2022، وبنسبة 20% في الربع الرابع من 2022، وبذلك أثرت بالإيجاب على نتائج البنوك، فيما تراجعت في بعض البنوك التي تعمل في قطاع الأفراد.

وأشار مدير مركز زاد للاستشارات، إلى أن نشرة البنك المركزي السعودي "ساما" الأخيرة، أظهرت تراجع الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية بنحو 36 مليار ريال، مقابل ارتفاع الودائع لأجل بقيمة 159 مليار ريال وتؤثر الأخيرة سلبياً على البنوك رغم استفادتها من القروض لا سيما قروض الشركات المرتفعة.

"ومن بين البنوك المتأثرة برفع أسعار الفائدة بنك الجزيرة الذي سجل تراجعاً في صافي العمولات الخاصة بنسبة 15% نظراً لاعتماده على الودائع لأجل لجلب السيولة وهو ما أثر على الأرباح"، وفقاً لمدير مركز زاد للاستشارات.

وعن نتائج البنك العربي الوطني، قال حسين الرقيب، إن نتائج البنك العربي الوطني جاءت متوازنة في الربع الرابع من 2022، بنمو 38% في صافي دخل العمولات الخاصة، ونمو بنسبة 73% في صافي الأرباح مدعوم من خفض المخصصات، فيما سجل نمواً في الودائع بنسبة 14% وبالنسبة ذاتها في القروض، ولذلك جاءت النتائج جيدة بغض النظر عن انخفاض الأرباح دون توقعات المحللين.