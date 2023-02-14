وزير البترول للعربية: مصر تستهدف 8.4 مليار دولار من صادرات الغاز هذا العام

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه سيتم طرح 3 مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 2023.

وأوضح الملا في مقابلة مع "العربية"، أن مصر تستهدف تصدير 8.4 مليار دولار من صادرات الغاز هذا العام.

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وتوقع الوزير جذب استثمارات بـ 8 مليارات دولار في البحث والاستكشاف هذا العام.

وأكد الوزير أن الشركات الأجنبية تستطيع تحويل أرباحها للخارج، مشيرا إلى التنسيق مع الشركات كي لا تتراكم مستحقاتها.