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وزير البترول للعربية: مصر تستهدف 8.4 مليار دولار من صادرات الغاز هذا العام

الملا: الشركات الأجنبية تستطيع تحويل أرباحها للخارج

دبي - العربية.نت
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قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه سيتم طرح 3 مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 2023.

وأوضح الملا في مقابلة مع "العربية"، أن مصر تستهدف تصدير 8.4 مليار دولار من صادرات الغاز هذا العام.

وتوقع الوزير جذب استثمارات بـ 8 مليارات دولار في البحث والاستكشاف هذا العام.

وأكد الوزير أن الشركات الأجنبية تستطيع تحويل أرباحها للخارج، مشيرا إلى التنسيق مع الشركات كي لا تتراكم مستحقاتها.

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