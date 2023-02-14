وزير لبناني للعربية: نفذنا شروط البنك الدولي لاستقبال الغاز المصري

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، إن تدفق الغاز المصري إلى لبنان ينتظر دعما من الولايات المتحدة بعد تنفيذ كافة اشتراطات البنك الدولي للتمويل.

وفي مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر ومعرض بترول مصر EGYPS، أكد فياض أن مشروع نقل الغاز المصري أساسي واستراتيجي للبنان، من خلال مد الغاز عبر سوريا والأردن للاستفادة منه، في معامل الإنتاج لا سيما معمل الشمال.

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وأضاف أن الغاز المصري يوفر 4 ساعات كهرباء وتبلغ سعته نحو 450 ميغاوات.

وتابع: "البنك الدولي وضع شروطاً تم تنفيذها بالكامل، منها المفاوضات والتعاقد مع مصر وسوريا والأردن بالنسبة للغاز والكهرباء، وزيادة التعريفة، وتعيين مدقق مالي لكهرباء لبنان وإنجاز خطة النهوض بقطاع الطاقة".

وأوضح الوزير أن المشروع ينتظر دعم الولايات المتحدة الأميركية ودعم والتزام البنك الدولي بتأمين التمويل.

وكانت دول لبنان وسوريا ومصر قد وقعت اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا، وفق رويترز.

والخطة التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي يتم توريده عبر الأردن وسوريا.