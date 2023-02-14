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خاص

"التنمية الغذائية" للعربية: وضع خطة إضافية للنفقات الرأسمالية حتى عام 2030

الشركة ضاعفت حجمها 10 مرات في الـ10 سنوات الأخيرة

دبي - العربية.نت
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قال العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية أحمد عسيلان، إن سعر السهم في الشركة تضاعف مقارنة بسعر الاكتتاب عام 2021، مما يعكس ثقة المساهمين والمستثمرين.

وأوضح عسيلان في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة ضاعفت حجمها 10 مرات في الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أن الشركة تطمح إلى مضاعفة إنتاجها الحالي خلال 3 سنوات.

وذكر أن الشركة أبرمت شراكة في الربع الأخير من عام 2022 مع شركة "تايسون" التي تتواجد في أكثر من 100 دولة وهي من كبرى الشركات العالمية في إنتاج الأغذية.

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وأشار إلى أن هذه الشركة ستساعد في تحقيق الخطة الاستراتيجية التي تستهدفها "تنمية" في زيادة الإنتاج وتحسين الطاقة التشغيلية ونقل المعرفة وتوفير الوظائف، هذا بالإضافة إلى زيادة انتشار الشركة ودخولها إلى أسواق الحلال العالمية.

وأضاف أنه يجري خطة التوسع مع "تايسون" ووضع الأسواق المستهدفة من خلال جهات استشارية متخصصة في قطاع أسواق الحلال.

وبالنسبة للنفقات الرأسمالية المتوقعة للشركة، قال عسيلان إنه تم وضع خطة تبدأ من عام 2020 حتى 2025 بقرابة 786 مليون ريال، ولكن الآن تم وضع خطة إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقا للوصول إلى 2030.

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