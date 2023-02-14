"تايلور سويفت" الفنانة الأعلى أجراً في العالم.. هذا ما ربحته في 2022!

باتت المطربة وكاتبة الأغاني الأميركية، تايلور سويفت، الفنانة الأعلى أجراً في العالم، حيث كسبت 92 مليون دولار في عام 2022 بعد نجاح ألبومها العاشر "Midnights"، وفقاً لتقرير جديد من فوربس.

"سويفت" البالغة من العمر 33 عاماً، هي أيضاً المرأة الوحيدة التي صعدت ضمن قائمة أفضل 10 فنانين من حيث الدخل في العالم، وفقاً لمجلة فوربس، حيث احتلت المرتبة التاسعة في القائمة بعد تايلر بيري، وبراد بيت، ورولينغ ستونز، وغير ذلك من الفنانين الكبار في هوليوود.

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وبعد إطلاق ألبوم "Midnights" في أكتوبر 2022، أصبحت المغنية الفائزة بـ 12 جائزة "غرامي" أول فنان في التاريخ تفوز أغنياته لألبوم واحد بالمراكز العشرة الأولى على "Billboard Hot 100".

وعلى الرغم من أن الألبوم حقق نجاحاً فورياً، إلا أن الكثير من أرباح "سويفت" البالغة 92 مليون دولار - حوالي 70% - جاءت من إيراداتها الخلفية، بما في ذلك الإيرادات من البث ومبيعات الألبومات، وفقاً لتقرير "فوربس".

في حين كان عام 2022 عاماً قوياً لـ "سويفت"، كانت أرباحها السنوية لا تزال أقل من نصف ما حققته فرقة موسيقى الروك "Genesis"، التي حققت أعلى إيرادات في العالم العام الماضي. وإجمالاً، كسبت "Genesis" 230 مليون دولار في عام 2022، بفضل بيع حقوق موسيقى بقيمة 300 مليون دولار لمجموعة "Concord Music Group" في سبتمبر.

ومن المتوقع أن يكون عام 2023 عاماً أكبر بالنسبة لـ "سويفت"، والتي ستبدأ "جولة إيراس" والبالغة مدتها 52 ليلة في مارس، والتي تأتي مع دفع تعويضات محتملة من 9 أرقام، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفيما حاول ما يقرب من 14 مليون معجب شراء تذاكر "جولة إيراس" في نوفمبر، مما أدى إلى تعطل خدمة "Ticketmaster" ودفع إلى عقد جلسة استماع في الكونغرس بشأن صناعة التذاكر.