"دبي للثروات" للعربية: نستهدف جذب الشركات العائلية المحلية والعالمية وفق لوائح جديدة

قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للثروات العائلية، طارق الحُجيري، إن اللوائح الجديدة التي تنظم عمل الشركات العائلية يستفيد منها كافة الشركات العائلية وأصحاب الثروات.

وأوضح الحجيري، في مقابلة مع "العربية"، أن دبي تستهدف من هذه القواعد أن يكون تنظيم الشركات العائلية على أعلى مستوى عالمي.

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وأضاف أن القواعد تستهدف تسجيل الشركات العاملة في الإمارات أو الشركات الإقليمية وأيضا العالمية، لافتا إلى أنها تضيف إلى التنظيم القانوني للشركات العائلية والثروات العائلية.

وأشار إلى أن مركز دبي للثروات العائلية أضاف التصنيفات للشركات العائلية، ومدى التزامها بالحوكمة.

وقال الحُجيري إن اللوائح تسري على القاعدة الأساسية لتطوير منهجية عمل الشركات العائلية وأصحاب المصالح المرتبطة، لافتا إلى تقديم العديد من الخدمات داخل المركز لتلبية حاجات الشركات.