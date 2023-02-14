اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"دبي للثروات" للعربية: نستهدف جذب الشركات العائلية المحلية والعالمية وفق لوائح جديدة

دبي تستهدف تنظيم الشركات العائلية على أعلى مستوى عالمي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للثروات العائلية، طارق الحُجيري، إن اللوائح الجديدة التي تنظم عمل الشركات العائلية يستفيد منها كافة الشركات العائلية وأصحاب الثروات.

وأوضح الحجيري، في مقابلة مع "العربية"، أن دبي تستهدف من هذه القواعد أن يكون تنظيم الشركات العائلية على أعلى مستوى عالمي.

وأضاف أن القواعد تستهدف تسجيل الشركات العاملة في الإمارات أو الشركات الإقليمية وأيضا العالمية، لافتا إلى أنها تضيف إلى التنظيم القانوني للشركات العائلية والثروات العائلية.

دبي تسعى لإدراج القطاع الخاص في السوق المالية أسواق المال سوق دبي دبي تسعى لإدراج القطاع الخاص في السوق المالية

وأشار إلى أن مركز دبي للثروات العائلية أضاف التصنيفات للشركات العائلية، ومدى التزامها بالحوكمة.

وقال الحُجيري إن اللوائح تسري على القاعدة الأساسية لتطوير منهجية عمل الشركات العائلية وأصحاب المصالح المرتبطة، لافتا إلى تقديم العديد من الخدمات داخل المركز لتلبية حاجات الشركات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"أطفال الركام".. مشاهد تدمي القلوب لأطفال الزلزال الأيتام "أطفال الركام".. مشاهد تدمي القلوب لأطفال الزلزال الأيتام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط