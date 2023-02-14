"غاز شرق المتوسط" للعربية: مناقشات بين مصر وفلسطين وإسرائيل لتنمية حقل "غزة مارين"

كشف الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط أسامة مبارز، عن وجود مناقشات بين مصر وفلسطين وإسرائيل لتنمية حقل "غزة مارين" للغاز.

وقال مبارز في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر ومعرض بترول مصر EGYPS، إنه توجد اتفاقيات بين مصر وفلسطين لتنمية حقل "غزة مارين" للغاز، المكتشف منذ 20 عاماً، وتجري حالياً مناقشات بين فلسطين والحكومة الإسرائيلية في كيفية المساعدة في الإسراع بتطوير الحقل بما يساعد في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وزيادة كميات الغاز إلى أوروبا.

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وتعمل فرق العمل على خطط تنمية الحقل الذي يضخ كميات إضافية في السوق العالمية، سواء تذهب لمصر ومنها إلى أوروبا أو تذهب إلى تشغيل محطات الكهرباء، وبذلك تضاف كميات جديدة من الغاز إلى السوق.

يقع الحقل على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة، وغير مستغل بسبب الخلافات السياسية والصراع مع إسرائيل، إضافة إلى العوامل الاقتصادية.

وكان المشروع آخر مرة في عهدة شركة النفط الكبرى "شل"، التي تخلت عن حصتها فيه عام 2018.

وظل الفلسطينيون يبحثون عن مجموعة أجنبية جديدة تتولى مسؤولية الحقل. وتحتفظ الشركات الفلسطينية بما لا يقل عن 55% من الأسهم، بحسب قرار مجلس الوزراء آنذاك.