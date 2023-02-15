هل اقتربت الحرب بين غوغل ومايكروسوفت من نهايتها؟ أم أنها بدأت للتو؟

وقال المدير التنفيذي لشركة أوبتوماتيكا محمد البلتاجي، إن شركة غوغل كانت صاحبة الصدارة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث عبر الإنترنت.

وأضاف البلتاجي، في مقابلة مع "العربية"، أن شركة "OpenAI" تم تأسيسها بناء على الفكرة الأساسية للباحثين في شركة غوغل لتتطور بعد ذلك إلى محرك البحث "ChatGPT"، وأيضا شركة "ميتا" كان لها دور في هذه التقنية.

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ومن الواضح أن هناك ثورة قريبة قد تشهدها طريقة البحث عن المعلومات عبر الإنترنت، هذه الثورة تقودها شركتا "غوغل" و"مايكروسوفت" اللتان أعلنتا مؤخراً عن إدخال الذكاء الاصطناعي في محركي البحث الخاص بهما.

وقبل أسبوع في تغريدة تجريبية تحديداً نشرت "ألفا بت" المالكة لغوغل، مقطع فيديو ترويجيا لـ"Bard" لكن اكتُشف فيما بعد أن بارد قدم إجابة غير دقيقة، كان ثمنها خسارة غوغل 100 مليار دولار في تداولات السوق وأسهم الشركة منخفضة بنحو 8% منذ التغريدة.

وقال البلتاجي، إن " Code Red" يعني "خطر وجودي" على غوغل، لافتا إلى أن نموذج الأعمال الرئيسي لغوغل يعتمد على محركات البحث.

وأوضح أن محرك البحث على الإنترنت "Bing" التابع لـ" مايكروسوفت" إذا تم إطلاقها في الوقت الحالي باستخدام تقنيات "ChatGPT" وأصبحت محرك البحث المفضل لدى كل المستخدمين، مشيرا إلى أن ذلك سيسحب البساط من تحت أرجل غوغل على الرغم من أنها كانت الشركة الرائدة في المجال في بداياته.