"الرياض للتعمير" للعربية: نخطط لإطلاق مشروعات بقيمة 6 مليارات ريال في الفترة المقبلة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "الرياض للتعمير" جهاد القاضي، في مقابلة مع "العربية"، عن خطط الشركة لإطلاق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال.

وقال القاضي إن استراتيجية الشركة الجديدة التي أطلقت تحت شعار "نستثمر للنمو"، تهدف إلى مضاعفة صافي دخل الشركة للوصول بالدخل الإجمالي إلى حدود مليار ريال.

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وأضاف أن "الرياض للتعمير" تستهدف التوسع في القطاعات السكنية والمكتبية واللوجستية والتعليم، بهدف مواكبة النمو في مدينة الرياض.

وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع في مجال المنتجات الغذائية، مضيفاً :"نعمل في 4 أسواق بمجال المنتجات الطازجة، وتشكل حصتنا السوقية نحو 60% من إجمالي ما يتم استهلاكه من الخضار والفاكهة في المملكة".

وفيما يتعلق بتمويل استثمارات الشركة الجديدة، قال القاضي: "نعمل على تعزيز هيكل رأس المال من خلال تنويع مصادر الدخل عبر استثمار الموارد الذاتية والأصول المتاحة للشركة، كما يتم بحث فرص التمويل متى اقتضت الحاجة".

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام من خلال تنوع الاستثمارات وزيادة العائد على الأصول من خلال التركيز على عمليات التطوير العقاري وتحقيق الكفاءة للأنشطة التشغيلية في إدارة العقارات الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى تعزيز موقع الشركة الريادي في قطاع المنتجات الطازجة.

وتابع: "تعمل على تحقيق 45 مبادرة أساسية عبر 3 مراحل الأولى رفع الأداء التشغيلي والارتقاء بالبنية التحتية للشركة، وتعظيم العائد على الأصول، وبناء وتطوير قطاعات الأعمال المستهدفة".

"المحور الثاني يتضمن تنويع وتنمية محفظة الاستثمارات بالقطاعات المستهدفة، والثالث يتمثل في تحقيق النمو المستدام واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة".

أطلق الأمير فيصل بن عياف رئيس مجلس إدارة شركة "الرياض للتعمير" استراتيجية الشركة الجديدة تحت شعار "نستثمر للنمو".

وستنطلق الاستراتيجية الجديدة من خلال ثلاث ركائز رئيسية تشمل تبني الرقمنة لتمكين الشركة من التحول المطلوب، وبناء وتطوير الشراكات الداعمة، بالإضافة إلى تمكين مفهوم الاستدامة.