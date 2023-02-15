"بيم كابيتال" للعربية: لا نتوقع بدء الفيدرالي تخفيض الفوائد هذا العام
الاقتصاد الأميركي أقوى مما يتوقعه أعضاء الفيدرالي والكثير من المراقبين
قال العضو المنتدب لـ "بيم" كابيتال مهند الأعمى، إن البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة التي تشمل مبيعات التجزئة والتضخم والبطالة تعكس صلابة للاقتصاد، إلا أن هذه المؤشرات تشهد تعديلات موسمية في يناير.
وتوقع الأعمى في مقابلة مع "العربية" أن يحدث الكثير من التذبذبات في البيانات الاقتصادية هذا العام.
وأكد أن الاقتصاد الأميركي أقوى مما يتوقعه أعضاء الفيدرالي والكثير من المراقبين.
ورجح الأعمى أن يستمر الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما تتوقعه الأسواق حاليا، موضحا أن الأسواق تتوقع أن يتوقف الفيدرالي عند مستوى 5%-5.25% لسعر الفائدة.
وتوقع العضو المنتدب لـ"بيم كابيتال"، أن يكون هناك معدلات أعلى لأسعار الفائدة هذا العام، وستبقي الفوائد أعلى لمدة طويلة، ومن غير المرجح أن يخفض الفيدرالي الفائدة هذا العام.
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