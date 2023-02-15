"تبريد" الإماراتية للعربية: التوسع في السعودية عبر شراكة استراتيجية بالربع الأول

قال الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد، عادل الواحدي، إن الشركة حققت نتائج جيدة في 2022، بنمو 13% في الإيرادات ونحو 3% في صافي الربح.

وفي مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أرجع الواحدي، النمو إلى زيادة التوصيلات بإضافة أكثر من 50 ألف طن في 2022، وبدعم من الاستحواذات الماضية في دبي وأبوظبي ومدينة مصدر، وكذلك الاستحواذ على محطة ضمن مشروع الموج في مسقط خلال 2022.

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كانت الأرباح الفصلية لشركة "تبريد" قد ارتفعت بنسبة 1% إلى 200 مليون درهم، وزادت أرباحها في 2022 بنحو 2.5% إلى 600 مليون درهم.

وعن فارق النمو بين الأرباح التشغيلية وصافي الربح، أرجعه الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد، إلى إضافة دين لتمويل مشروع الاستحواذ على جزيرة المارية في 2021، فيما تحقق الشركة نمواً طبيعياً ومستداماً وسيستمر مستقبلاً.

وقال الواحدي، إن تكاليف الاقتراض ارتفعت بما يزيد على 5% سنوياً، لكن الشركة تتحوط على أكثر من 99% من إجمالي تكاليف التمويل، ولذلك لا تأثير من تغير أسعار التمويل في حالة إضافة دين لنمو أعمال إضافية وزيادة الأصول.

وأشار إلى إضافة مشروعين في 2022، بمدينة مصدر لأول مرة ووصلوا إلى مراحل التشغيل.

وعن الأسواق التي تعمل بها "تبريد"، قال الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد، إن الأسواق الحالية هي الإمارات والسعودية والبحرين وعمان ويوجد مكتب في الهند.

وأضاف أن السعودية تأتي بعد الإمارات كسوق مهمة واستراتيجية، وستعلن "تبريد" عن إضافة شريك استراتيجي في السعودية خلال الربع الأول من 2023، وهو ما سيعطي دفعة وتغيرا كبيرا لنشاط التبريد المستدام في السعودية.

وعن الأسواق الأفضل نمواً في 2022، قال الواحدي، إن الإمارات احتلت المقدمة تلتها عمان ثم السعودية والبحرين.

وأوضح أن السوق السعودية مهمة جدا للشركة في ظل رؤية المملكة 2030، وتنفيذ مشاريع كبيرة، ولذلك تعمل "تبريد" منذ فترة طويلة على الاستفادة من النمو المطرد في المملكة، كسوق أساسية واستراتيجية تستحوذ على التركيز الكامل.

وأشار إلى أن باكورة مشاريع "تبريد السعودية"، هو المشاركة ضمن كونستريوم بحصة 15% في مشروع البحر الأحمر لتنفيذ كل الخدمات من ماء وكهرباء ومعالجة نفايات.