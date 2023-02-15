"دانة غاز" للعربية: نركز عملياتنا حالياً على مصر وكردستان

قال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" باتريك ألمان وارد، إن تراجع أرباح الشركة السنوية يعود إلى تسجيل إيرادات غير متكررة في العام الأسبق، مشيرا إلى أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية في منطقة كردستان بنسبة 12% هذا العام.

وأضاف وارد في مقابلة خاصة مع العربية، أن "الشركة حققت نجاحا كبيرا العام الماضي على الصعيد المالي والعمليات، وعلى الرغم من تراجع الأرباح فقد كان لدينا تعديل على البيانات في العام 2021، وهو ما انعكس بزيادة في الأرقام، وفي حال حذف هذه الأرباح الخاصة فإن أرباحنا السنوية ارتفعت بـ 43%".

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وكشف أن أرقام إنتاج الشركة ستبقى مرتفعة هذا العام، موضحا أن الإنتاج في مصر استقر عند بين 24-25 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

وتابع: "خلال العام الماضي قمنا بتوسعة أعمالنا في كردستان العراق وهو ما سمح لنا برفع الطاقة الإنتاجية إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز".

وذكر رئيس "دانة غاز"، أن الشركة ستقوم بتسليم الإنتاج الزائد ليتم استخدامه في توليد الكهرباء في كردستان، لذلك فإن إنتاج الطاقة في منطقة كردستان سيرتفع خلال العام الحالي بـ 12%.

وقال: "في الواقع تركيزنا حاليا على منطقتين أساسيتين وهما مصر وكردستان، في مصر تقترب آبارنا هناك من الوصول إلى نهاية عمرها الإنتاجي لذلك دخلنا في مفاوضات مع شركة (إي غاز) في محاولة لإعادة التفاوض على عقود استخدام الحقول ودمج ما اتفقنا عليه سابقا في اتفاق واحد، وقد توصلنا إلى اتفاق في ديسمبر الماضي على هذه الشروط لكن هذه الاتفاقية المجمعة يجب الموافقة عليها من قبل البرلمان، لذلك نأمل بالحصول على هذه الموافقات خلال العام الحالي".

وأشار إلى اهتمام "دانة غاز" بالمزايدات التي أعلنت عنها شركة "إي غاز"، مضيفا "نحن مهتمون دائما بفرص العمل الجديدة والتي تخدم توجهاتنا وأهدافنا وبالطبع سننظر بها وندرسها".