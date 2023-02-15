"راي داليو": الصين فازت بالحرب التجارية مع أميركا لكن الصدام لا يمكن تجنبه

قال مؤسس صندوق التحوط "بريدج ووتر"، راي داليو، إن الصين تحتل الصدارة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم لن تتصاعد على الأرجح إلى صراع عسكري.

وخلال مؤتمر في دبي يوم الأربعاء، قال المستثمر الملياردير، إن الرنمينبي (اليوان الصيني) بدأ يستخدم على نطاق أوسع في التجارة الدولية وإن الفائزين الحقيقيين في المواجهة سيكونون أولئك القادرين على الاستفادة من كل من الولايات المتحدة والصين.

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وأضاف داليو: "بحسابات الأرقام فقط، فقد انتصرت الصين في الحرب التجارية، من حيث النسبة المئوية للتجارة العالمية والهيمنة".

يأتي ذلك، فيما اشتبكت واشنطن وبكين حول قضايا من بينها حقوق الإنسان والتجارة والمنافسة على التكنولوجيا والأسواق. ووصلت العلاقات إلى مستوى متدنٍ جديد مع إسقاط منطاد تجسس صيني مزعوم فوق الأراضي الأميركية.

كما أن إدارة بايدن تمضي قدماً في خططها للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الحساسة وتحاول إقناع الدول التي تعتبرها حليفة بفعل الشيء نفسه. كما تعمل أيضاً على تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين في البضائع.

داليو، الذي حذر أواخر العام الماضي من أن الدول "قريبة بشكل خطير من حرب عسكرية، قال إن الولايات المتحدة لا تزال تبدو" على شفا صراع مع الصين.

لكن بالنسبة لداليو، فإن التحدي الأكبر بكثير لأميركا هو من الداخل.

وقال إن تدهور البنية التحتية والتعليم والصراع السياسي والقيادة، إلى جانب أزمة المواد الأفيونية والانقسام المتزايد بين الفقراء والأغنياء، من بين أعراض التراجع.

ويرى أن التهديد الأساسي لاقتصاد الولايات المتحدة داخلي. وقال "كن قويا في الأساس. إذا كنت قوياً وصحياً، فستكون ميسوراً محلياً ودولياً".