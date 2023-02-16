"الفاو" للعربية: الدول العربية تعمل على زيادة فترة تخزين الغذاء والحبوب إلى 9 أشهر

قال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة "الفاو" عبد الحكيم الواعر في لقاء مع "العربية"، إن الوضع العالمي للغذاء والحبوب خلال العامين الجاري والمقبل مثير للقلق، وخصوصا في المنطقة العربية التي استهلكت أكثر من 50% من مخزونها الاستراتيجي.

وأوضح الواعر أن توقعات منظمة "الفاو" تشير إلى عودة الأسعار للارتفاع مع نهاية العام الحالي، وسط عدد من الضغوط من بينها الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

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"ندرس قائمة لإعادة دعم المتضررين من الزلزال بعد انتهاء عمليات الإغاثة، حيث إن الزلزال سبب نكسة للمزارعين وعطل عملياتنا في المنطقة"، بحسب الواعر.

وتابع: "قد نشهد ارتفاعا بأسعار الغذاء بنهاية 2023 ما يدخل بعض الدول في أزمات".

وأضاف أن المنطقة العربية الأكثر تأثراً في قطاع الغذاء من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعتمد على الدولتين بنسبة 70% في استيراد الغذاء.

وأشار إلى أن الدول العربية تعمل على زيادة فترة تخزين الغذاء والحبوب إلى 9 أشهر، قائلا: "الدول العربية استهلكت 50% من مخزونها الاستراتيجي للحبوب وعليها التعويض".