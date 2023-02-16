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بايدن خلال خطاب الاتحاد (ا ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن
اقتصاد أميركا

"بايدن" يستهدف خفض العجز الأميركي بمقدار تريليوني دولار خلال العقد المقبل

الرئيس الأميركي ينتقد سياسات الحزب الجمهوري أمام نقابات العمال

دبي - العربية.نت
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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن عمال النقابات يوم الأربعاء من حالة الاقتصاد والتهديدات التي يشكلها الجمهوريون في مجلس النواب وسياساتهم على الأعضاء العاديين.

الخطاب أمام الاتحاد الدولي الـ 26 لعمال الكهرباء في ماريلاند هو الأحدث في سلسلة من الخطابات العامة التي ألقاها حول خطته، على حد قوله، "لبناء اقتصاد من الأسفل إلى الأعلى ومن المركز إلى المحيط"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وحرص بايدن على التحدث إلى عمال النقابات وإبراز الوظائف التي تم إنشاؤها من خلال سياساته، مثل قانون البنية التحتية للحزبين، والتي لا تتطلب شهادات جامعية ذات الأربع سنوات.

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وانتقد الرئيس سياسات الجمهوريين في خطاب الأربعاء، مجادلاً بأن خطة الحزب الجمهوري المنافسة ستزيد الدين بأكثر من 3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، وستفيد على وجه التحديد أغنى الأميركيين والشركات وشركات الأدوية.

وجادل بايدن بأن ميزانيته لن تزيد الضرائب على الأميركيين الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنوياً، وستعمل في النهاية على خفض العجز بمقدار تريليوني دولار على مدى العقد المقبل. ولم يعلن الرئيس بعد عن خطته للميزانية، لكنه وعد بالقيام بذلك بحلول 9 مارس.

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