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البنك المركزي التركي
زلزال تركيا

"بث تلفزيوني" يجمع 6 مليارات دولار لضحايا زلزال تركيا

المركزي التركي وبنوك حكومية يتعهدون بمليارات الدولارات لمساعدة الناجين

دبي - العربية.نت
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جمع برنامج مدته 7 ساعات بُث على مئات القنوات التلفزيونية والإذاعية في تركيا، 115.1 مليار ليرة (6 مليارات دولار) لمساعدة الناجين من زلزال 6 فبراير، حيث قاد البنك المركزي في البلاد حملة التبرع.

وذكرت وكالة الأناضول أن محافظ البنك المركزي، شهاب قاوجي أوغلو، قال في اتصال هاتفي خلال البث الحي، إن البنك المركزي سيتبرع بـ 30 مليار ليرة، أي حوالي ربع إجمالي الأموال التي تم جمعها.

وحذت البنوك الحكومية حذوه، حيث تعهد بنك "زراعات بانكاسي"، بـ 20 مليار ليرة، و"Vakifbank" بـ 12 مليار ليرة، و"هالك بنك" بـ 7 مليارات ليرة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ومن بين كبار المتبرعين الآخرين شركتا "تركسل"، و"ترك تليكوم" للهاتف المحمول بقيمة 3.5 مليار ليرة، وملياري ليرة على التوالي، وشركة التأمين الحكومية "Turkiye Sigorta"، بملياري ليرة. كما تبرعت الخطوط الجوية التركية و"بورصة إسطنبول" بملياري ليرة لكل منهما.

فيما أعلن "Isbank"، بشكل منفصل عن تبرع بقيمة 1 مليار ليرة وتعهد بدعم البناء الجديد بمبلغ 1.75 مليار ليرة.

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