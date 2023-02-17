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شعار نادي مانشستر يونايتد
شعار نادي مانشستر يونايتد
استحواذ

مستثمرون قطريون يستعدون لعرض 5 مليارات جنيه إسترليني لشراء "مانشستر يونايتد"

يعتبر رابع أغنى ناد لكرة قدم في العالم

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة بلومبرغ الخميس أن مستثمرين قطريين تعتزم التقدم بعرض مبدئي بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني لشراء نادي مانشستر يونايتد.

ومانشستر يونايتد هو رابع أغنى ناد لكرة قدم في العالم وفقا لديلويت.

وتقدمت شركة إنيوس المملوكة لجيم راتكليف بعرض لشراء يونايتد الشهر الماضي بعد إعلان عائلة جليزر مالكة النادي في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تدرس الخيارات المتاحة منها البيع أو استثمارات جديدة.

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وكانت وكالة بلومبرغ قالت الشهر الماضي إن قطر للاستثمارات الرياضية، التي تملك باريس سان جيرمان الفرنسي، تفكر في الاستحواذ أو شراء أسهم في يونايتد أو ليفربول.

وكان آخر لقب ليونايتد في 2017 عندما نال لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحتل فريق المدرب إريك تن هاغ المركز الثالث في الدوري برصيد 42 نقطة من 21 مباراة متأخرا بثماني نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض 20 مباراة.

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