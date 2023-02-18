المفوضية الأوروبية تحذر: العالم سيخوض حروباً على الطعام والماء

حذر فرانس تيمرمانز، رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، من أن المجتمع سيخوض حروباً على الغذاء والماء في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة بشأن مسألة تغير المناخ.

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، قال تيمرمانز إن الاحتباس الحراري يشكل أحد أكبر المخاطر على الأمن في جميع أنحاء العالم، وحث على ألا تنحرف جهود الحد من تأثيره عن مساره بسبب الأزمات الجيوسياسية الأخرى، مثل الحرب في أوكرانيا.

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قال تيمرمانز "المناخ هو الأمن، إنه نفس الشيء".

وأشار وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت"، إلى أنه "لن تتوقف أزمة المناخ لأن هناك أولوية أخرى".

وقال إن هناك إحساسًا "ناشئًا" ملحاً داخل المجتمع، والذي يحتاج إلى تسخير الصناعة والحكومة من أجل تنفيذ التغيير.

"إذا لم نفعل ذلك، فلا شك في أن أطفالي وأحفادي سيخوضون حروبًا على الماء والطعام".

كم عدد الملايين من اللاجئين الذين نحن على استعداد لاستقبالهم لأن بعض أجزاء الكوكب أصبحت غير صالحة للسكن؟ كم عدد أوبئة الجوع التي سنتحملها لأن أجزاء من العالم لم تعد قادرة على الإنتاج الزراعي؟، وقال تيمرمانز "فكر في ذلك".