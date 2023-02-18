اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
(رويترز) فرانس تيمرمانز رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ ونائب رئيس المفوضية الأوروبية
فرانس تيمرمانز رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ ونائب رئيس المفوضية الأوروبية
التغير المناخي

المفوضية الأوروبية تحذر: العالم سيخوض حروباً على الطعام والماء

قال إن الاحتباس الحراري يشكل أحد أكبر المخاطر على الأمن في جميع أنحاء العالم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذر فرانس تيمرمانز، رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، من أن المجتمع سيخوض حروباً على الغذاء والماء في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة بشأن مسألة تغير المناخ.

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، قال تيمرمانز إن الاحتباس الحراري يشكل أحد أكبر المخاطر على الأمن في جميع أنحاء العالم، وحث على ألا تنحرف جهود الحد من تأثيره عن مساره بسبب الأزمات الجيوسياسية الأخرى، مثل الحرب في أوكرانيا.

قال تيمرمانز "المناخ هو الأمن، إنه نفس الشيء".

دراسة لجامعة هارفارد استغرقت 85 عاماً تكشف سراً غير متوقع للسعادة قصص اقتصادية اقتصاد دراسة لجامعة هارفارد استغرقت 85 عاماً تكشف سراً غير متوقع للسعادة

وأشار وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت"، إلى أنه "لن تتوقف أزمة المناخ لأن هناك أولوية أخرى".

وقال إن هناك إحساسًا "ناشئًا" ملحاً داخل المجتمع، والذي يحتاج إلى تسخير الصناعة والحكومة من أجل تنفيذ التغيير.

"إذا لم نفعل ذلك، فلا شك في أن أطفالي وأحفادي سيخوضون حروبًا على الماء والطعام".

كم عدد الملايين من اللاجئين الذين نحن على استعداد لاستقبالهم لأن بعض أجزاء الكوكب أصبحت غير صالحة للسكن؟ كم عدد أوبئة الجوع التي سنتحملها لأن أجزاء من العالم لم تعد قادرة على الإنتاج الزراعي؟، وقال تيمرمانز "فكر في ذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية تسجل فاجعة أسرة سورية رغم انتشالها من أنقاض هطاي.. ماذا حدث؟ كاميرا العربية تسجل فاجعة أسرة سورية رغم انتشالها من أنقاض هطاي.. ماذا حدث؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط