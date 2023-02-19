أسطول ناقلات نفط الظل الروسي أصبح مشكلة تهدد الجميع.. كيف؟

حشدت روسيا أسطولا من ناقلات النفط بقيمة 2.2 مليار دولار للحفاظ على تدفق صادراتها من النفط الخام والوقود في ظل العقوبات الغربية والأميركية المفروضة عليها.

وبدأ التنفيذيون من شركات الشحن - في ظل ارتفاع أسعار النقل - التفكير فيما إذا كانوا سيعودون لخدمة أي كيان آخر بخلاف روسيا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي هذا بعدما تضاعفت عمليات تغيير ملكية العديد من السفن القديمة إلى مشترين مجهولين العام الماضي، مما أثر على حصة ضخمة من الأسطول التقليدي لنقل النفط. ومنذ دخول العقوبات حيز التنفيذ على الوقود المكرر الروسي في وقت سابق من هذا الشهر، سجلت السفن التي تنقل المنتجات النفطية عبر المحيط الأطلسي زيادة قدرها 5 أضعاف في أرباحها اليومية.

وفيما يكاد يكون من المستحيل تجميع الحجم الدقيق لأسطول الظل معاً، حيث يكتنف السرية تفاصيل الملكية والتزام معظم السفن الفردية تجاه روسيا، فقد قدّرت شركة "ترافيغورا" العملاقة للسلع الأساسية أنه يمكن أن يبلغ إجمالي عدد السفن 600 سفينة، منها 400 ناقلة للنفط الخام. وفي تقدير آخر، وضع بعض مالكي السفن الرقم أقل قليلاً - بين 10% و12% من أسطول الناقلات العالمي.

وبغض النظر عما إذا كانوا يغادرون السوق الدولية بشكل دائم أو ينسحبون منه فحسب، فقد تكون النتيجة ارتفاع تكاليف الشحن للدول المنافسة لروسيا.

وتقدر شركة الأبحاث "VesselsValue"، التي تتعقب مبيعات السفن والمشتريات، أنه تم إنفاق ما يزيد قليلاً عن 850 مليون دولار في العام الماضي على توسيع "أسطول الظل" لناقلات الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار ما يقرب من 1.4 مليار دولار في سفن نقل النفط الخام.

فيما أحصت شركة "EA Gibson Shipbrokers"، ومقرها لندن ما لا يقل عن 38 سفينة لنقل الوقود مملوكة لشركات روسية مسجلة، لكنها تقول إن الرقم الفعلي من المرجح أن يكون أعلى. كما أحصت أكثر من 100 ناقلة وقود تم بيعها إلى دول خارج مجموعة الدول السبع أو الاتحاد الأوروبي منذ غزو أوكرانيا.

وقال رئيس قسم الأبحاث في جيبسون، ريتشارد ماثيوز: "في حين أن روسيا لا تتحكم صراحةً في العديد من ناقلات المنتجات، نظراً للكمية الكبيرة من الناقلات المستعملة القديمة التي تم بيعها منذ الغزو، فمن الممكن أن تتمكن روسيا من الوصول إلى عدد كافٍ من السفن لهذا الحجم".

بشكل حاسم، بالإضافة إلى الأسطول الذي تم تقسيمه إلى تجارة روسية وغير روسية، فإن حظر الاتحاد الأوروبي على جميع واردات النفط المنقولة بحراً تقريباً من شريكه التجاري، مرة واحدة يعني أن السفن تضطر إلى الإبحار لمسافات أطول. هذا جعل الأسطول أقل كفاءة بكثير، مما أدى إلى زيادة الطلب على السفن وتكلفة الشحن.

رحلات أطول

يؤثر سحب ناقلات الوقود المكرر الروسية بالفعل على إمداد السفن في أماكن أخرى من العالم، وفقاً لمسؤولي سمسرة السفن، الذين تحدثوا لوكالة "بلومبرغ".

وأشار التقرير، إلى أن السفن التي تنقل الوقود المكرر عبر المحيط الأطلسي باتت تكسب 55000 دولار يومياً، مقارنة بـ 10000 دولار في نفس الفترة من العام الماضي. فيما تقترب ناقلات النفط الخام من رقم مماثل بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 100000 دولار في اليوم في أواخر العام الماضي.

وعلى المدى الطويل، يشير مالكو السفن إلى محدودية المعروض من السفن الجديدة مما يعزز حالة استمرار المعدلات المرتفعة.

كما سجّل سجل طلبات الناقلات حالياً أدنى مستوى له منذ 40 عاماً، وفقاً لبريان غالاغر، رئيس علاقات المستثمرين في "Euronav NV".

ومع ذلك، فإن القضية الأكثر إلحاحاً لشحن النفط والوقود في جميع أنحاء العالم هي عدد السفن التي تستخدمها روسيا.

وحذر التقرير، من أنه إذا استمرت التجارة معطلة ولم يعد الأسطول الصديق لروسيا لخدمة الأسواق الغربية، فقد تظل تكلفة نقل الوقود مثل البنزين والديزل أعلى لفترة أطول.