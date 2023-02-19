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اقتصاد مصر

مسؤول للعربية: مبيعات السيارات المجمعة محليا في مصر تجاوزت المستوردة خلال 2022

علاء السبع: الربع الأخير شهد قيودا مرتفعة على استيراد السيارات

دبي - العربية.نت
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كشف رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع، أن نسبة مبيعات السيارات المجمعة محليا تجاوزت المستوردة في العام الماضي خاصة في الربع الأخير من 2022.

وأضاف السبع، في مقابلة مع "العربية"، أن قيود استيراد السيارات ارتفعت مع تعويم الجنيه، مع انخفاض المعروض من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن استراتيجية توطين الصناعة في مصر ركزت على 4 محاور تتضمن الإنتاج الكمي، ونسبة المكون المحلي، والاستثمارات التي تضخها الشركات في هذا القطاع، ومدى توافقها مع معايير الحفاظ على البيئة.

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وفي إطار تحركات الحكومة المصرية في ملف تصنيع السيارات محلياً، وقعت الحكومة مُمثلة في كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات مع شركات "نيسان" و"ستيلانتس إيجيبت" و"المنصور للسيارات".

تهدف الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

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