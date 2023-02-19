"أباتشي مصر" للعربية: أصبحنا أكبر منتج للنفط في البلاد

قال نائب الرئيس في شركة أباتشي مصر، ديفيد تشي، في مقابلة مع "العربية"، إن شركته وقعت مذكرة تعاون مع شركة "إيجبس" ستعمل على تسويق إنتاج الشركتين ولائحة المشترين وهو ما سيخدم تقديم أسعار منتجات مناسبة للمستهلكين.

وتابع: "وقعنا مذكرة تفاهم مع "إيجبس" وهي اتفاقية تسويق ثنائية مع "أباتشي" وهي مثال بسيط لما تعمل عليه الشركتان ضمن اتفاقيات كبيرة، وستعمل هذه المذكرة على تسويق إنتاج الطرفين لتوسيع لائحة المشترين وهذا ما ينعكس بأفضل الأسعار الذي يخدم بالنهاية الملاك".

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وعن استثمارات "أباتشي" في مصر، قال تشي، إن شركة أباتشي لها وجود في مصر منذ أكثر من 25 عاما، وهي أكبر مستثمر أميركي في قطاع النفط في مصر.

وأضاف أن نمو الشركة في مصر، كان من بداية بسيطة لتصبح أكبر منتج للنفط في مصر وأكبر منتج للغاز من حقول برية لأنها تستثمر بشكل كبير ومستمر، بالإضافة إلى التزامها وخبراتها التي تتمتع بها بالطبع بتعاون ورعاية وشراكة من قبل الرئيس السيسي ودعم من الوزير طارق الملا، وهكذا سيكون بالإمكان خلق قيمة عالية وتوجد ثقة في ذلك، متابعاً: "ونحن كمستثمر نبحث عن الفرص في الدول التي ترحب بالمستثمرين وتشجع على الشراكة ومصر مثال كبير على ذلك".