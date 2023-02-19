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"أمازون" تطلب من موظفي المكاتب الحضور الشخصي 3 أيام في الأسبوع

بعد خطة لتسريح 18 ألف عامل

دبي - العربية.نت
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طلبت شركة "أمازون" من الآلاف من عمالها العودة إلى المكتب لمدة 3 أيام على الأقل في الأسبوع، وفقاً لمذكرة الشركة التي أصدرها الرئيس التنفيذي آندي جاسي، يوم الجمعة.

وتدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ في الأول من مايو، والتي تمثل نهاية سياسة الشركة الصديقة للعمل عن بُعد أو الهجين التي كانت سارية في أمازون سابقاً. كما يأتي بعد شهر من تأكيد "أمازون" خططها لتسريح أكثر من 18 ألف عامل وسط حالة عدم يقين أوسع في الاقتصاد.

وفي سياق دفاعه عن تغيير سياسة الشركة، جادل جاسي بأن العمل من المكتب من شأنه أن يؤدي إلى تعاون أفضل وتناقل ثقافة الشركة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وكتب جاسي في المذكرة: "ليس من السهل إعادة عدة آلاف من الموظفين إلى مكاتبنا حول العالم، لذلك سنمنح الفرق التي تحتاج إلى القيام بهذا العمل بعض الوقت لتطوير خطة". وأضاف "نحن نعلم أنه لن يكون مثالياً في البداية، ولكن تجربة المكتب ستتحسن بشكل مطرد خلال الأشهر (والسنوات) القادمة، وفي النهاية سنستمر في تطوير الطريقة التي نريد أن تعمل بها مكاتبنا".

وقال جاسي أيضاً إن متطلبات الحضور إلى العمل ستعطي دفعة للاقتصادات المحلية حيث توجد مكاتب أمازون.

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