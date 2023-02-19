"سيجنفاي" للعربية: مصر ما زالت تمثل فرصاً واعدة للنمو بمجال الاستدامة والطاقة النظيفة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "Signify" إريك روندولات، في مقابلة مع "العربية"، إنه على الرغم من التحديات في السوق المصرية المتمثلة بالتضخم وتقلبات العملة، فإن السوق المصرية ما زالت تمثل فرصاً واعدة للنمو في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة.

وكشف روندولات أن أكثر من 50% من إضاءة مؤتمر COP في شرم الشيخ كانت من عند شركة "سيجنفاي" وهي إضاءة من صنف LED توفر 50% من الطاقة، وكذلك في العاصمة الإدارية الجديدة لدينا أكثر من 25 ألف مصباح ما يمثل 50% من الإضاءة هناك مع وجود إمكانية لربط هذه المصابيح.

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وأضاف أنه عند الانتقال من الإضاءة التقليدية إلى LED يمكن توفير 50% من الطاقة، وعندما يتم ربط هذه المصابيح ببعض يمكن أن يوفر 40% أخرى.

"لا يوجد صناعة أخرى يمكن أن توفر طاقة بهذا الكم، وهذا مفهوم هنا في مصر، حيث يمكن توفير الطاقة وأيضاً إعادة تصديرها لدول أخرى"، بحسب روندولات.

وتابع: "نريد أن نؤسس شراكات، فبأخذ حجم الدولة بعين الاعتبار، وكذلك منظومة الشركات الناشئة القوية في مصر، نحن حريصون لتوقيع مذكرات تفاهم وشراكات.

وأوضح أننا كشركة فخورون بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "حسن علام" للعمل معهم لجلب التكنولوجيا إلى السوق، ونستطيع أن نساعد عبر الإضاءة المتصلة لتحسين إدارة المنشآت، وتدريب الفريق، وهي شركة لديها التزام قوي تجاه الاستدامة.

وأشار إلى أن كل شيء في العالم اليوم صعب، والسوق ليست سهلة في مصر، ولكن في 2022 كانت السوق صعبة في كل مكان، لذا حالياً نحن بحاجة إلى التكيف مع سوق متغيرة، والتكيف مع التضخم والتقلبات الكبيرة في العملة.

وتابع: "أنا سعيد لرؤية أنه ما زلنا نرى في مصر فرصة للتطور في أعمالنا، وعلى سبيل المثال نحن نضيء استاد الإسماعيلية بمعايير عالية، وأطلقنا أيضاً الإضاءة الساخنة العمودية، من المثير أن مصر تستثمر بهذا القطاع، مع هذا النوع من الإضاءة يمكن أن نوفر زراعة عمودية لتنمو الشتلات بشكل أسرع في بيئة مسيطر عليها".

"نحن نستهلك مياهاً أقل بكثير في زراعة الطماطم، مثلاً نستهلك 20 مرة مياهاً أقل من الزراعة العادية، لذا نرى أنه بالرغم من الصعوبات هناك عامل جذب قوي في مصر لاستخدام التكنولوجيا الخاصة بنا التي تجعل العالم أكثر استدامة"، بحسب روندولات.

وقال: "السوق المصرية جاذبة لنا، لأننا نراها كسوق واعدة للنمو مع فرص كبيرة لذلك، فهناك كثافة سكانية عالية مثقفة بشكل جيد، وأيضاً نرى أن هناك مستوى عاليا من الاهتمام بالاستدامة في الدولة، وهو شيء مهم بالنسبة لنا".