أكثر 10 وظائف عن بُعد طلباً في 2023.. بعضها يدفع 100 ألف دولار سنوياً

وجدت دراسة أجرتها شركة التوظيف "FlexJobs"، عن "حالة الوظائف المستقلة عن بُعد" لعام 2023، أن وظيفتي "مساعد تنفيذي"، و"مدير مشروع"، من بين أكثر الوظائف التي يمكن القيام بها عن بعد وتحقق دخلاً كبيراً.

وصنّف التقرير السنوي للشركة التي تقدم خدمات البحث عن الوظائف، أهم 10 وظائف مطلوبة للعمل المستقل عن بُعد في عام 2022، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

ويتصدر قائمة المسميات الوظيفية "المساعد التنفيذي"، وهو الدور الذي غالباً ما يتضمن واجبات مثل إدارة تقويم المدير التنفيذي وتسجيل محاضر الاجتماعات، وفقاً لـ "FlexJobs". ويمكن أن تشمل الواجبات الأخرى أيضاً بعض البحث وإدارة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

يحصل المساعدون التنفيذيون في الولايات المتحدة على متوسط أجر بالساعة يبلغ 29.84 دولار، ويبلغ متوسط الأجر السنوي للعاملين بدوام كامل 66،870 دولارا، وفقاً لبيانات التوظيف والأجور الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركية.

وفيما قد تكون هذه هي الوظيفة الأكثر طلباً في القائمة، إلا أنها ليست الأعلى دخلاً. إذ تتصدر القائمة وظيفة "مدير المشروع"، وهو دور في العديد من الصناعات التي تتكون عادةً من تخطيط الأوراق البحثية أو العروض التقديمية من المراحل المبكرة حتى الانتهاء.

يكسب مديرو المشاريع في الولايات المتحدة متوسط أجر بالساعة يبلغ 45.43 دولار، ويبلغ متوسط الأجر السنوي للعاملين بدوام كامل 98420 دولاراً، وفقاً لبيانات إحصاءات مكتب العمل.

فيما يلي القائمة الكاملة لألقاب الوظائف العشر الأكثر طلباً للعمل المستقل عن بُعد في FlexJobs لعام 2022:

مساعد تنفيذي

مسؤول توظيف

ممثل خدمة العملاء

محاسب

مصمم جرافيك

كاتب الإعلانات

مدير التواصل الاجتماعي

مدير المشروع

أخصائي الرواتب

مساعد استشارات قانوني

وغالباً ما يُنظر إلى معظم هذه الوظائف على أنها وظائف بدوام كامل. وفي بعض الحالات، قد تبحث الشركات عن موظف مؤقت يُتوقع أن يعمل بالقرب من ساعات الدوام الكامل.

لكن قد يكون البعض متاحاً في وظائف بدوام جزئي أو أعمال جانبية. وتوفر المنصات المستقلة مثل "Fiverr"، على سبيل المثال، فرصاً للأشخاص ذوي مهارات تصميم الجرافيك، وكتابة الإعلانات للعثور على وظائف بدوام جزئي.

وللتوصل إلى هذه القائمة، قالت "FlexJobs"، إنها حللت إعلانات الوظائف من أكثر من 58000 شركة على نظامها البيئي. كلما كانت قائمة الوظائف أكثر شيوعاً، كلما ظهر في الترتيب أعلى - وهو ما يفسر ارتفاع "ممثل خدمة العملاء" إلى رقم 3 على الرغم من متوسط أجر سنوي بدوام كامل يبلغ 39،070 دولاراً، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

وينصح التقرير الباحثين عن عمل بأنهم إذا قرروا تغيير وظائفهم، فعليهم التفكير ملياً في أنواع الخدمات الأنسب لتقديمها لأصحاب العمل. بعد ذلك، عليهم إجراء بحث كافٍ للتأكد من وجود طلب كافٍ على تلك المهارات لتوفير تدفق مستمر من فرص العمل الحر.