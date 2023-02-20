الصين تقر تطبيق قواعد الاكتتابات العامة الدولية في الخارج بداية من هذا الموعد!

أصبحت الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها الآن أكثر وضوحاً بشأن ما إذا كان بإمكانها الإدراج في الخارج في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، في وقت متأخر من يوم الجمعة عن قواعد جديدة تطالب الشركات المحلية بالامتثال لإجراءات الأمن القومي وقانون حماية البيانات الشخصية قبل التوجه للإدراج في الخارج.

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ولا تحظر قواعد منظم الأوراق المالية "هيكل كيان المصلحة المتغير" أو ما يعرف اختصاراً بـ "VIE"، الذي تستخدمه الشركات الصينية بشكل شائع عند الإدراج في الولايات المتحدة. ويشار إلى أن هيكل "VIE" يُنشئ شركة وهمية غالباً ما يكون مقرها "جزر كايمان"، قبل الطرح الخارجي.

وقالت هيئة "CSRC"، إن قواعدها الخاصة بالإدراج الخارجي ستدخل حيز التنفيذ في 31 مارس. والقواعد مشابهة لمسودة نُشرت في أواخر عام 2021، والتي لم يكن لها تاريخ للتنفيذ، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتدعو القواعد الجديدة أيضاً ضامني الاكتتاب العام، وهم عادةً بنوك الاستثمار الدولية، إلى إبلاغ هيئة "CSRC" سنوياً بمدى تدخلهم في عمليات الإدراج الصينية في الخارج.

وقالت الهيئة التنظيمية الصينية أيضاً إن الشركات أو الأفراد قد يتم تغريمهم بما يصل إلى 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار) لمشاركة معلومات مضللة أو انتهاك القواعد.

الجدير بالذكر أنه بعد الاكتتاب العام الضخم في الولايات المتحدة لشركة "ديدي غلوبال" في يونيو 2021، قال منظم الأمن السيبراني في الصين إن مشغلي منصات الإنترنت الذين لديهم بيانات شخصية لأكثر من مليون مستخدم يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على مراجعة للأمن السيبراني قبل أن يتمكنوا من الإدراج في الخارج.

وبعد 18 شهراً من الهدوء في عمليات الإدراج في الخارج، عادت المزيد من الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها إلى سوق الاكتتاب العام في الولايات المتحدة هذا العام. وفي العام الماضي، قال المفتشون الأميركيون أيضاً إنهم تمكنوا من مراجعة أوراق عمل التدقيق للشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، مما قلل بشكل كبير من مخاطر الشطب.