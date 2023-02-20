رئيس "المعمر" للعربية": نتوقع نمو إيراداتنا بأكثر من 50% في 2023

قال الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) عبدالله الغامدي، إن نمو أرباح وإيرادات الشركة في العام الماضي جاء بفضل تعزيز الشركة وضعها مع عملاء استراتيجيين والوصول لعملاء جدد.

وأضاف الغامدي، في مقابلة مع "العربية"، أن النتائج الإيجابية تعود أيضا إلى مخزون العقود تحت التنفيذ لدى "المعمر" والتي وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار ريال.

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وتابع: "الشركة تعمل في أكثر من قطاع مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات المدارة وحلول البنية التحتية ومراكز البيانات، كلها أضافت زيادة في النمو".

وقال الغامدي، إن التوسع الحالي في المملكة في التقنيات الرقمية يعكس الحجم الكبير للسوق الذي وصل إلى 154 مليار ريال بنهاية عام 2022.

وحول الأرباح التي حققتها الشركة من بيع أسهم بإحدى الشركات، أوضح الرئيس التنفيذي، أن "المعمر" باعت أسهم في شركة "إدارات" التي تم إدراجها في سوق "نمو" في ديسمبر الماضي.

وتوقع الغامدي، ارتفاع في إيرادات الشركة بأكثر من 50% في العام 2023، فيما سترتفع الأرباح بنسبة أعلى من نمو الإيرادات، مع استهداف "المعمر" زيادة حصتها السوقية.

وكشف عن قيام الشركة بعدة مبادرات التي تم إعلانها منذ فترة، منها إنشاء إستوديو للشركات الناشئة، هذا إلى جانب تطوير سوق إلكتروني "الشراء الآن والدفع آجلا"، وأيضا المصرفية المفتوحة وكلاهما تسعي الشركة قريبا للحصول على ترخيص بشأنهما من الجهات التنظيمية في المملكة.