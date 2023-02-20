"ستاربكس" تسحب 300 ألف عبوة من "فرابوتشينو".. بها أجسام غريبة!

سحبت "ستاربكس"، أكثر من 300 ألف عبوة من مشروب "فانيليا فرابوتشينو"، بسبب وجود قطع زجاج في بعض العبوات، وفقاً لإشعار من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

ووفقاً للإشعار، تم سحب أكثر من 25000 حزمة مقاس 13.7 أونصة من مشروبات "فرابوتشينو"، والتي تحتوي كل منها على 12 زجاجة.

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وأشارت الوكالة إلى أن شركة "PepsiCo"، التي تنتج وتوزع منتجات سلسلة القهوة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، قامت طواعية بعملية السحب من "الفئة الثانية"، والتي تعرف بأنها "أي حالة قد يتسبب فيها استخدام منتج مخالف أو التعرض له في عواقب صحية ضارة مؤقتة أو يمكن عكسها طبياً أو عندما يكون احتمال حدوث عواقب صحية ضارة وخيمة بعيداً".

ويؤثر الاسترجاع على العبوات التي تنتهي صلاحيتها في 8 مارس و29 مايو و4 يونيو و10 يونيو من هذا العام.

وقال متحدث باسم شركة "PepsiCo"، إن المشروبات التي تم استرجاعها لم يتم بيعها في مواقع البيع بالتجزئة التابعة لـ "ستاربكس"، مضيفاً أن "إزالة هذه المنتجات من السوق جارية حالياً"، وفقاً لما ذكره لشبكة "ABC News"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف المتحدث: "تلتزم شراكة القهوة في أميركا الشمالية بمستوى عالٍ من الجودة في المنتجات التي نقدمها. وتقديم تجربة عالية الجودة لعملائنا هو أولويتنا القصوى، ونحن نتصرف دائماً بحذر شديد كلما أثيرت مخاوف محتملة".