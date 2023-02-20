"هيرميس" للعربية: نتوقع ارتفاع هوامش الربحية لـ "STC" إلى 37% في العام الحالي

قال محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس عمر ماهر، إن نتائج شركة الاتصالات السعودية "STC" جاءت مخالفة لتوقعات هيرميس على صعيد مستوى هوامش الربحية وأرباح الشركات.

وأوضح ماهر في مقابلة مع "العربية"، أن إيرادات الشركة كانت جيدة، وكان هناك نموا في الربع الرابع من عام 2022.

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وذكر أن "STC" سجلت نموا في الأرباح بنسبة 6% في الربع الرابع، مقارنة بالعام الماضي، ونمو 3% قياسا على الربع الثالث من 2022، بما يتماشى مع توقعات "هيرميس".

وتوقع ماهر أن يرتفع هامش الربحية لـ"STC" في العام الحالي إلى 37%، مقارنة مع 32% مسجلة في العام 2022.

وبالنسبة لنتائج "موبايلي"، قال ماهر، إن هامش أرباح الشركة كان مرتفع جدا في الربع الرابع بعد أن سجلت 42% بأعلى من توقعات "هيرميس"، بينما وصل إلى 39% للعام ككل.

وكشف أن هناك سببين لارتفاع هوامش الربحية منها عكس المخصصات بعد انخفاض حجم التكاليف التشغيلية، فضلا عن ارتفاع الإيرادات بشكل واضح.