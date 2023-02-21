خبراء للعربية: مؤشرات الاقتصاد الصيني تظهر السير في الاتجاه الصحيح

قالت مدير قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط لدى "أليانز" للتجارة، زينة بريك، إن مؤشرات الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن تظهر السير في الاتجاه الصحيح.

وأوضحت بريك في مقابلة مع "العربية"، أن هناك ارتفاعات إيجابية على صعيد القطاع الخاص في الصين، ومتوقع أن تستمر هذه الارتفاعات في العام المقبل بنسبة 8.5%.

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وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني لن ينمو بالتسارع المطلوب حتى يساعد الاقتصاد العالمي لينمو.

وفي تقريرها الأخير، أشارت شركة "أليانز" إلى تدهور التجارة العالمية في النصف الثاني 2022، متوقعة أن تبقى على حالها دون تغيير خلال العام الحالي.

لكن "أليانز" أشارت إلى أن إعادة فتح اقتصاد الصين سيقلل من مخاطر التوقف المفاجئ في سلاسل التوريد العالمية، كما أنه سيدعم الطلب العالمي خلال العام الحالي.

وفيما يخص المخزونات التجارية، توقع التقرير زيادة العرض في 2023 في ظل انخفاض الطلب وتحسن وضع سلاسل الإمدادات.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي الاستثمار في "Kraneshares" أنطوني ساسين، إن الاقتصاد الصيني مستعد للصعود، وسط حوافز كبيرة من الدولة والعمل على تخفيف جميع المخاطر التي تواجه المستثمرين.

وأضاف "ساسين" في مقابلة مع "العربية"، أن بنك "غولدمان ساكس" توقع في نوفمبر الماضي ارتفاع الأسهم الصينية بنسبة 20%، ثم زادت التوقعات إلى 24% في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن "غولدمان ساكس" حسن توقعاته بشأن قرب عودة فتح الاقتصاد الصيني إلى الربع الثاني من العام الحالي، بما يتوافق مع توقعات "Kraneshares" التي قدرت انفتاحا أكبر بعد انتهاء الربع الأول.