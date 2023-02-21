فنانة تبيع "آيفون" رفضت استخدامه لأكثر من عقد بسعر قياسي

بيع هاتف "آيفون" من الجيل الأول يوم الأحد الماضي بسعر 63356 دولارا في مزاد.

وقال موقع المزادات "LCG Auction"، إن تقديم العطاءات للهاتف الذي تم إنتاجه في عام 2007 بدأ في 2 فبراير بسعر 2500 دولار. وتلقى الهاتف 27 عرضاً بحلول الوقت الذي اختتم فيه المزاد يوم الأحد الماضي.

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كان من المتوقع أن يجلب الهاتف سعراً يتراوح بين 20000 دولار و40000 دولار، وفقاً لما ذكرته "Fox News"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعرض صورة على موقع المزاد الهاتف داخل صندوق أسود غير مفتوح. ويتميز الهاتف بكاميرا 2 ميغا بكسل وشاشة تعمل باللمس "مبتكرة". وجاء النموذج الذي تم بيعه في المزاد مع 8 ميغابايت من مساحة التخزين.

وذكر موقع "Business Insider"، أن الفنانة كارين غرين، تلقت هاتف "آيفون" هذا كهدية منذ أكثر من عقد من الزمان، لكنها لم تستطع استخدامه كون الهاتف مغلق للعمل على شبكة اتصالات "AT&T"، فيما كانت تستخدم شبكة "Verizon".

وفي وقت إصداره لعام 2007، كان يُباع هاتف "آيفون" بسعر 499 دولاراً و599 دولاراً.

وفي أكتوبر، تم بيع آيفون من الجيل الأول من الجيل الأول بأكثر من 39000 دولار في المزاد.