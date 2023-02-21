"الراجحي المالية": نتائج "المتقدمة للبتروكيماويات" جاءت متماشية مع القطاع

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن ارتفاع أسعار البتروكيماويات كان نسبيا ولا يمكن أن نقول إنه تم الخروج من "الغابة" كما يقال.

وأضاف السديري في مقابلة مع قناة "العربية" أن نتائج شركة المتقدمة للبتروكيماويات جاءت متماشية مع ما حدث في القطاع، وقال "قد رأينا نتائج مثل ينساب والمجموعة".

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ولفت إلى أن نتئائج المتقدمة غير مفاجئة في ظل أسعار بترول مرتفعة متغيرة ومرتبطة بغاز البروبان الذي انخفض 9% في الربع الرابع وعلى أساس سنوي انخفض 25%.

وأشار إلى أن النصف الأخير كان من أسوأ حالات الطلب على البتروكيماويات بسبب الإغلاق في الصين ودخول أوروبا في حالة شلل، حيث تم إغلاق الكثير من المصانع التي تحولت إلى إنتاج الكهرباء.



وقال "أسعار البترول كانت جيدة في 2022، وحتى مع عودة الصين سيزيد الطلب على البترول وستبقى أسعار المدخلات مرتفعة".

وانخفضت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية في 2022، بنسبة 64%، إلى 295 مليون ريال، مقابل 865 مليون ريال، في 2021.

وسجلت شركة المتقدمة للبتروكيماويات خسائر في الربع الرابع من 2022، بلغت قيمتها 5.9 مليون ريال.