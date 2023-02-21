"المتقدمة للبتروكيماويات" للعربية: النتائج الفصلية تأثرت بارتفاع أسعار اللقيم

قال رئيس مجلس إدارة "المتقدمة للبتروكيماويات" خليفة الملحم، في مقابلة مع "العربية"، إن الشركة منيت بخسائر فصلية بالربع الرابع من 2022، بسبب ارتفاع أسعار اللقيم وانخفاض سعر المبيعات.

وأوضح الملحم، أن وضع الأسواق في النصف الثاني من 2022 كان سيئا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على ضبابية التوقعات بالنسبة للطلب على منتجات البتروكيماويات في أسواق أوروبا.

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وأضاف أن ارتفاع أسعار اللقيم أثرت بجزء كبير على التكلفة، مع انخفاض أسعار بيع المنتجات بسبب الركود في الصين، وهما أكبر عاملان ضغطا على نتائج الربع الرابع من العام الماضي.

"أغلب صادرتنا لأسواق تركيا وأوروبا، فيما تمثل صادرتنا للصين نحو1-2% فقط، ونتوقع تحسن الطلب في أسواق جنوب شرق أسيا"، بحسب الملحم.

وتابع: "معدل إنتاجنا في الربع الرابع من 2022 بلغ أعلى مستوى بالنسبة لمنتجات البروبلين والبولي بروبلين، نحن حاولنا تفادي الضغط بالربع الرابع من العام الماضي عن طريق زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع، ونتطلع للاستمرار على هذا النحو لخفض المصاريف الثابتة والإدارية".

وكشف أن أسعار الشحن تحسنت في الربع الرابع من 2022، إلى 55 دولارا للطن، انخفاضاً من 70 دولارا للطن في الربع الثالث من العام الماضي بتراجع بلغ نحو 21%.

انخفضت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية في 2022، بنسبة 64%، إلى 295 مليون ريال، مقابل 865 مليون ريال، في 2021.

وسجلت شركة المتقدمة للبتروكيماويات خسائر في الربع الرابع من 2022، بلغت قيمتها 5.9 مليون ريال.

وجاءت الأرباح دون توقعات المحللين التي كانت عند 327 مليون ريال.

وبلغت قيمة المبيعات 2.95 مليار ريال بانخفاض 5.2%، فيما كانت التوقعات عند 2.98 مليار ريال.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الربح بنسبة 64% يرجع إلى تراجع في أسعار المبيعات بنسبة 17%.

ولفتت "المتقدمة" إلى تكبد خسائر بمبلغ 109 ملايين ريال من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد في عام 2022 مقارنة مع أرباح قدرها 11 مليون ريال تم تحقيقها في عام 2021.

كما ارتفت أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 13% و4% على التوالي، إضافة لارتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 36%.

وقد انخفض صافي الربح بالرغم من ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 14%.