"غولدمان ساكس": "الفيدرالي الأميركي" سيرفع الفائدة 75 نقطة خلال 3 اجتماعات

توقع البنك الأميركي، "غولدمان ساكس"، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعات مارس ومايو ويونيو استجابة لتوسع اقتصادي أقوى.

وقال كبير الاقتصاديين في "غولدمان" يان هاتزيوس في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليها "العربية.نت": "كانت الأرقام الأخيرة أقوى من المتوقع على جانب النمو بالإضافة إلى أننا شهدنا بعض أرقام التضخم الأعلى لشهر يناير".

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وأضاف: "لا أعتقد أن هذا يكسر بالضرورة الاتجاه نحو خفض التضخم لكني أعتقد أنه يعزز فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه عمل للقيام به. لذلك نعتقد أن 75 نقطة أساس أخرى من المستويات الحالية مع عدم وجود تخفيضات حتى عام 2024 تبدو أكثر احتمالا".

ويُنظر إلى مقاييس التضخم المفضلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، جنباً إلى جنب مع الارتفاع الكبير في الإنفاق الاستهلاكي، في إثارة الجدل بين محافظي البنوك المركزية حول الحاجة إلى تعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% في يناير عن الشهر السابق، وهو أكبر تقدم منذ منتصف عام 2022.

وعند سؤاله عن احتمالات عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى الزيادة بـ 50 نقطة، بدا "هاتزيوس" متشككاً، ولكنه لم يستبعدها تماماً.