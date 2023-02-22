خبير للعربية: الأسواق بالغت في التفاؤل والاقتصاد الأميركي على موعد مع تباطؤ محتمل

قال المؤسس والمدير التنفيذي لدى The Family Office عبد المحسن العمران، إن الأسواق بالغت في التفاؤل، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تصحيح في معدل التضخم.

وأضاف العمران في مقابلة مع "العربية"، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبحث عن هدفين: الأول خفض معدل البطالة وهذا الهدف محقق.

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وأوضح أن هدف خفض التضخم بواقع 2% مازال بعيدا، مشيرا إلى أن الفيدرالي بدأ في وقت متأخر من النظر في تصحيح هذا المسار.

وقال إن الفيدرالي كان متفائلا في آخر اجتماع، موضحا أن الاجتماع المقبل قد يشهد نظرة مغايرة وقد يرفع أسعار الفائدة بواقع 0.5%، أما إذا تم رفعها بواقع 0.25% فقد يكون هناك رفع آخر بنفس النسبة.

وأشار إلى أن تضخم السلع والخدمات والأجور في الولايات المتحدة مستمر في مستويات عالية أكثر من مستهدفات بنك الفيدرالي الأميركي.

وأكد أن هذه المستويات العالية ستدفع إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي على أداء الشركات في المستقبل.

وتوقع ألا يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة قبل الربع الأول من العام 2024، وذلك بحسب المعطيات الحالية.

وتابع: "مع زيادة الأجور ترتفع السيولة لدى المستهلكين، وبالتالي يتم الإنفاق، وهذا ما تمر به الولايات المتحدة من اقتصاد قوي"، متوقعا أن يبدأ تباطؤ الاقتصاد الأميركي اعتبارا من الربع الثالث أو الرابع من هذا العام.

وقال إن تأثير أسعار الفائدة يأخذ 9 أشهر تقريبا منذ بداية زيادتها حتى تتأثر الشركات والمستهلكون.

وأشار إلى أن نسبة التعثر لدى مستخدمي "الكريديت كارد" بدأت ترتفع، موضحا أنه "متى بدأت تظهر مثل هذه الأمور فإنها بداية للتباطؤ في الاقتصاد".