شركات عقارية كبيرة في مصر تربط تأخير تسليم الوحدات بأزمة الدولار

كشف عاملون في قطاع التسويق العقاري أن عدداً من شركات التطوير العقاري الكبرى العاملة في السوق المصرية، تبرر تأخرها في تسليم الوحدات للعملاء الحاجزين، بأزمة الدولار وتأثيره على التكلفة التي ارتفعت بالفعل.

لكنهم، أكدوا أن هذا التبرير مجرد ادعاء، خاصة في تلك التي لديها تأخير في التسليم منذ سنوات، وبالتالي قبل حدوث أي تغييرات في سوق الصرف. لافتين، إلى أن الشركات المتأخرة بالفعل لديها مشاكل في أكثر من مشروع، وبالتالي فهي بعيدة عن الأزمات التي حدثت في سوق الصرف خلال الفترة الماضية.

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وعلى الرغم من اتجاه الحكومة المصرية إلى عدم السماح للشركات بالبيع إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع، فإن الأزمة في المشروعات التي بدأت الشركات في بيع وحداتها قبل فترة كبيرة، والتي تحول عملاؤها إلى ضحايا في ظل تأخر التسليم لعدة سنوات، دون موقف واضح من الحكومة حتى الآن بخصوص هذه الشركات أو المشاريع.

المهندس حمادة علي، صاحب شركة تسويق عقاري، أشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات يبرر تأخر التسليم بارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا الكلام غير منطقي خاصة أن سوق الصرف كانت مستقرة حتى الربع الأول من العام الماضي.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن الحكومة حينما تتحدث عن مشاكل القطاع، وتدرس إجراءات أو قوانين جديدة، فإنها تقصد المشاريع الجديدة، وبالتالي ستظل مشكلة المشاريع السابقة معلقة دون حل رغم عمليات التأخير غير المبررة.

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أعلنت أنها تناقش عدة قوانين تهدف إلى النهوض بالسوق العقارية، من بينها تعديلات المادة 119 من قانون البناء والخاصة باتحاد الشاغلين، ما يضمن حل الخلافات المزمنة بين العملاء وشركات التطوير العقاري حول استخدامات ودائع الصيانة.

وناقشت اللجنة، إلزام اتحاد الشاغلين بالاستعانة بمراقب حسابات قانوني معتمد من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، لإعداد القوائم المالية للمشروع من إيرادات ومصروفات، وعرضها على اتحاد الشاغلين واعتماد الفوارق المطلوبة مع إلزام العملاء بسداد تلك الفوارق ومصروفات الصيانة للحفاظ على العقار.

إضافة إلى ذلك، قانون اتحاد المطورين العقاريين الذي يعد الآلية الوحيدة لتنظيم ومراقبة شركات التطوير العقاري، بما يتضمنه من مواد تصنف المطور وفقًا لحجمه وسابقة أعماله، وتلزم جهات الولاية بعدم إسناد أي أراضٍ إلا للمطورين المسجلين في الاتحاد.

لكن قائمة الشركات التي تأخرت في التسليم تضم عشرات الآلاف من العملاء. يقول الدكتور عمرو أبو الروس وهو أحد الحاجزين في مشروع يتبع شركة "بايونيرز"، إنه تعاقد على الوحدة في عام 2014، وكان التسليم وفق التعاقد في 2018، وتم تأجيله إلى 2019. وفي 2019 استحوذت شركة "بي آر إي" التابعة لمجموعة "بايونيرز" القابضة على كامل المشروع وقام بالتوقيع على ملحق يوثق علاقته مع المالك الجديد للمشروع، وحسب الملحق كان الاستلام في مايو 2022، لكن حتى الآن لم يتم التسليم.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن نسبة التنفيذ حتى الآن لا تتجاوز 30%، ولا يوجد ما يلزم الشركة بأي أوقات للتسليم، رغم أن عدد الحاجزين يتجاوز 500 عميل، وغالبية هؤلاء العملاء انتهوا بالفعل من سداد جميع المستحقات والأقساط، ومنهم من لجأ إلى إقامة دعاوى قضائية.

يرى المدير المالي لشركة "نيو جيزة"، علاء شاهين، أن الظروف التي يمر بها القطاع تدفع الشركات إلى التأخير في التسليم، ولكن لا يتجاوز التأخير عدة أشهر وليس سنوات، مشيراً إلى انفراجه وشيكة في توفير المستلزمات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، في حديثه لـ"العربية.نت"، أن مشكلة شريحة كبيرة من العملاء أنهم لا يلتفتون إلى اسم المطور أو سابقة أعماله، وهو ما يتسبب في حدوث مثل هذه المشاكل.

كان تقرير لشركة "مودور أنتليجنس"، قد رجح أن تسجل سوق العقارات السكنية في مصر معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6.5% خلال الفترة من 2022 وحتى 2027. ولكن تباطأت المبيعات الأولية، وتأخر التسليم نتيجة لفيروس كورونا، الذي أضر بمطوري العقارات أكثر.

ومع توقف مبيعات العقارات وسط تفشي فيروس كورونا، سجلت أكبر خمس شركات عقارية مدرجة في البورصة في مصر انخفاضًا إجماليًا في الأرباح بنحو 31% في الربع الثاني من عام 2020. وبسبب تأثير فيروس كورونا والعملاء، انخفضت المبيعات في مصر بمقدار 30 إلى 40% في النصف الأول من عام 2020.

وبسبب الإجراءات الحكومية الهادفة إلى إنقاذ القطاع من الركود، فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات في جميع أنحاء البلاد بنسبة 28.3% (22.6% معدلة حسب التضخم) في العام حتى الربع الأول من عام 2021، مقارنة بانخفاض سنوي قدره 30.8% في نفس الفترة من عام 2020.

وخلال عام 2022 ارتفعت مبيعات كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وكشف تقرير شركة ذا بورد كونسالتنج للاستشارات، عن قائمة أكبر 5 شركات تطوير عقاري في مصر والتي بلغت قيمة مبيعاتها 143 مليار جنيه.