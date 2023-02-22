لتصبح مستثمراً أكثر ذكاءً.. "ChatGPT" حدد 5 كتب لا غنى عنها!

رشح تطبيق الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" قائمة بأفضل 5 كتب، للراغبين في أن يصبحوا مستثمرين أكثر ذكاءً في سوق الأسهم، وضمت الترشيحات كتابين لهما علاقة وثيقة بأسطورة الاستثمار في الأسهم الملياردير "وارن بافيت".

وجاءت توصيات تطبيق الذكاء الاصطناعي من "OpenAI"، رداً على سؤال الصحافي في "Business Insider"، فيل روسن، حول "أفضل توصيات الكتب لشخص يتطلع إلى أن يصبح مستثمراً أكثر ذكاءً في سوق الأسهم؟"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت". وجاءت قائمة "ChatGPT" كالتالي:

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"المستثمر الذكي" لبنجامين غراهام

ويعد الكتاب الذي نُشر لأول مرة في عام 1949، أحد مرشدي الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي"، وارن بافيت.

كما يعتبر "المستثمر الذكي"، من الكلاسيكيات، ويشار إليه على أنه الكتاب المقدس لاستثمار القيمة – وأحد المفاهيم التي يتطرق إليها هو كيفية تحديد القيمة الجوهرية للشركة.

""One Up On Wall Street، لـ بيتر لينش

ويعد الكتاب، تجربه واقعية كتبها "لينش" عن عمله كمدير صندوق استثمار، وصدر لأول مرة في عام 1989. ويتحدث بلغة واضحة عن كيفية قراءة البيانات المالية وتطوير محفظة الأسهم الرابحة.

"نزهة عشوائية في وول ستريت" بقلم بورتون مالكيل

وكتب تطبيق الذكاء الاصطناعي، أن هذا الكتاب يدور حول "نظرية السوق الفعالة وكيف تؤثر على استراتيجيات الاستثمار".

ويشير مالكيل إلى أن أسعار الأصول المختلفة تظهر بوادر "نزهة عشوائية"، مما يجعل من الصعب التغلب على السوق باستمرار. وفي رأي المؤلف، أنه يمكن أن تؤدي الاستراتيجيات غير النشطة مثل صناديق المؤشرات إلى نتائج أكثر إيجابية لمعظم المستثمرين.

"الكتاب الصغير لاستثمار الحس السليم" بقلم جون سي بوغل

ويجادل مؤسس شركة "فانغارد"، جون سي بوغل، في كتابه الصادر عام 2007 بأن الاستثمار غير النشط هو نهج أكثر موثوقية وربح من الإدارة النشطة.

"مقالات وارن بافيت" بقلم لورانس كننغهام

وحدد "ChatGPT"، هذا الكتاب والذي يشمل مجموعة من أراء الملياردير "بافيت" والتي ظهرت خلال رسائله السنوية للمساهمين، والتي تكشف عن رؤى ثاقبة في فلسفته الاستثمارية والمراسلات التي استمرت لسنوات عديدة مع مستثمري "بيركشاير هاثاواي".

واختتم "ChatGPT" بالقول: "توفر هذه الكتب أساساً متيناً لفهم كيفية الاستثمار في سوق الأوراق المالية بذكاء".