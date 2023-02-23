قبل دقائق من الهبوط.. طائرة يابانية تُجبر على العودة لنفس نقطة الإقلاع

تحولت رحلة طيران محلية يابانية إلى محنة استمرت 7 ساعات لأكثر من 300 راكب بعد أن فوتت بفارق ضئيل موعد حظر التجول، وتم إعادتها مرة أخرى إلى نقطة البداية قبل الوصول مباشرةً إلى وجهتها.

وكان من المقرر أن تغادر رحلة شركة الخطوط الجوية اليابانية "JL331"، مطار "هانيدا" بطوكيو في رحلة تستغرق ساعتين إلى مطار "فوكوكا" في الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد. ومع ذلك، تأخر الإقلاع لمدة 90 دقيقة بعد تغيير الطائرة في اللحظة الأخيرة، ومع اقتراب الرحلة من "فوكوكا"، أصبح من الواضح أنها ستتجاوز الساعة العاشرة مساءً قبل الهبوط المقرر.

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وقالت شركة الطيران في بيان، إنه على الرغم من التوقعات السابقة، فإنها ستهبط قبل 4 دقائق من التوقف عن العمل للطائرات التجارية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويأتي التأخير، بعدما أدت الرياح القوية في "هانيدا" في الصباح إلى تأخير الرحلات الجوية الأخرى المتجهة إلى المدينة. وبينما سُمح للطائرات الأخرى التي تأخرت بالهبوط بعد حظر التجول، لم يُسمح لـ "JL331". وقال مسؤولو مطار "فوكوكا" لصحيفة "أساهي شيمبون" إنهم لم يعتبروا التأخير اضطرارياً، بسبب عوامل مثل سوء الأحوال الجوية أو الازدحام الذي كان سيسمح بإجراء استثناء.

ولهذا بدأت رحلة العودة الطويلة إلى طوكيو. وقالت الخطوط الجوية اليابانية إن خطة أولية لتغيير مسار الرحلة إلى مدينة "كيتاكيوشو" القريبة تم التخلي عنها لعدم توفر حافلات للتعامل مع 335 راكبا. وبدلاً من ذلك، تم إعادة توجيه الطائرة إلى مطار "كانساي الدولي" بالقرب من "أوساكا" وعلى بعد حوالي 450 كيلومتراً، وهبطت في الساعة 10:59 مساءً.

ومع ذلك، لم يكن هناك ما يكفي من الحافلات أو أماكن الإقامة في الفنادق المتاحة للتعامل مع عدد الركاب، وحلقت الطائرة مرة أخرى في السماء في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، عائدة إلى العاصمة اليابانية بعد حوالي 7 ساعات من إقلاعها.

ورغم غرابة الحادث، إلا أن رحلة دولية أطول كثيراً، تعرضت لنفس الأمر. في الأسبوع الماضي، اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران نيوزيلندا المحدودة مسافرة من "أوكلاند" إلى "نيويورك" على العودة إلى الوطن في منتصف الطريق تقريباً في رحلتها التي تبلغ مسافتها 9000 ميل تقريباً بعد أن أدى انقطاع التيار الكهربائي في مطار "جون إف كينيدي" الدولي إلى حدوث فوضى في العمليات. وهبطت الطائرة في أوكلاند بعد حوالي 16 ساعة من إقلاعها.

ونشر أحد الركاب غير المحظوظين على متن "JL331" صورة لمسار الطائرة على "تويتر"، والذي أظهر عودتها إلى نقطة البداية بعد 7 ساعات من الإقلاع.