إدراج "أولام" الزراعية في السعودية وسنغافورة يجذب مزيدا من البنوك

انضمت مجموعتا "كريديه سويس" و"ميزوهو" إلى مجموعة البنوك التي تعمل على إدراج الذراع الزراعية لمجموعة "أولام" Olam في سنغافورة والمملكة العربية السعودية، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.

كما تمت إضافة المجموعة المالية هيرميس والبنك الأهلي السعودي كمديري دفاتر مشتركين في الإدراج المزدوج المزمع لشركة Olam Agri والذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى مليار دولار، كما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة.

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وقال هؤلاء الأشخاص إن شركة أولام، ومقرها سنغافورة، وهي واحدة من أكبر تجار السلع الزراعية في آسيا، تخطط للإعلان عن طرح أسهم نشاطها للأعمال الزراعية في النصف الأول من 2023. كانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت في يناير أن "سيتي غروب". و"دي بي إس غروب هولدينغ". و "إتش إس بي سي هولدينغ" و"مورغان ستانلي" تعمل بالفعل على ترتيب صفقة الطرح.

وامتنع ممثلو "أولام" و"كريدي سويس" و"ميزوهو" والمجموعة المالية هيرمس والبنك الأهلي السعودي عن التعليق على هذه الأنباء.

من المقرر أن تكون شركة Olam Agri أول شركة عالمية تُدرج في الرياض فيما يمكن أن يكون مكسبًا لبورصة المملكة، التي تسعى لجذب الشركات العالمية.

في العام الماضي ، كانت شركة أمريكانا للمطاعم قد جمعت 1.8 مليار دولار في أول إدراج مزدوج في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وسيسمح الإدراج في الرياض لشركة Olam Agri بالاستفادة من طفرة الاكتتاب العامة الأولية في الشرق الأوسط، والتي تتزايد قوتها. كان عام 2022 قد شهد زخما كبيرا في عمليات الإدراج الإقليمية التي بلغت حصيلتها ما يقرب من 23 مليار دولار في ثاني أعلى عام على الإطلاق. كانت معظم الاكتتابات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبالمقارنة ، لم يكن لدى سنغافورة اكتتاب عام أولي بقيمة مليار دولار منذ عام 2017 ، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت". أظهرت البيانات أن بورصة سنغافورة جمعت 42 مليون دولار فقط خلال العام الماضي.

في مارس ، باعت مجموعة Olam حصة 35% في شركة Olam Agri إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة قدرت الشركة بنحو 3.5 مليار دولار.