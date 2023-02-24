رئيس "أدنوك للغاز" للعربية: ظروف السوق ستحدد مسألة طرح أسهم إضافية للأفراد

قال ‏الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز أحمد العبري إن تغطية الاكتتاب كانت كبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم الإفصاح عن حجمها في الأسابيع المقبلة.

وبدأ يوم أمس الاكتتاب العام لشركة أدنوك للغاز حيث حددت الشركة النطاق السعري للطرح بين 2.25 درهم و243 درهم للسهم.

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وأضاف "العبري" في مقابلة مع قناة "العربية"، أن ظروف السوق ستحدد ما إذا كان سيتم طرح أسهم إضافية للأفراد مستقبلا.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان حجم التغطية للاكتتاب وكافة الأرقام المرتبطة في الأسابيع القليلة القادمة وفقا للإجراءات المتبعة في سوق أبوظبي.

ولفت إلى أن "أدنوك للغاز" هي شركة معالجة غاز واسعة النطاق بدءا من استلام الغاز من أدنوك وبيعه محليا وعالميا، ولدى الشركة شبكة خطوط تصل إلى 3200 كيلو متر.

وبحسب العبري؛ تتمتع "أدنوك للغاز" بمركز مالي قوي، وحققت إيرادات معدلة 19.5 مليار دولار، في 2021، وإيرادات معدلة 21.1 مليار دولار في الأشهر العشرة المنتهية في أكتوبر 2022.

يذكر أن طلبات المستثمرين تخطت جميع الأسهم المعروضة في أعمال الغاز الطبيعي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في غضون ساعات بعد بدء الطرح العام الأولي، في إشارة إلى استمرار الطلب القوي على طروحات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط.

وتمت تغطية دفتر أوامر الطرح العام الأولي لشركة "أدنوك للغاز" بالكامل، وفقاً لإشعار أُرسل إلى المستثمرين، نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". وخصصت العديد من الصناديق، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي، 850 مليون دولار كمستثمرين أساسيين. من بينها أيضاً شركة "ألفا أبوظبي" و"IHC".

وكانت تسعى شركة "أدنوك" إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من أعمالها في الغاز فيما من المقرر أن يكون أكبر طرح عام أولي هذا العام حتى الآن. وتبيع شركة "بترول أبوظبي الوطنية" حصة 4% في "أدنوك للغاز"، حيث يتم طرح كل من الأسهم البالغ عددها 3.07 مليار سهم بسعر يتراوح بين 2.25 و2.43 درهم.

وفي الجزء العلوي من النطاق، ستبلغ قيمة الشركة 50.8 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات الغاز المدرجة في العالم وعلى قدم المساواة تقريباً مع شركتي "إيني"، و"أوكسيدنتال بتروليوم".

كما سيكون الاكتتاب العام هو الأكبر على الإطلاق في أبوظبي، متقدماً على صفقة شركة المواد الكيميائية بروج في منتصف عام 2022.

وأظهرت البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" أنه في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حتى الآن هذا العام، تم جمع 1.67 مليار دولار فقط من خلال الاكتتابات الأولية.

وقبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، قامت "أدنوك" بتحويل 5% من أدنوك للغاز إلى شركة "طاقة" - أكبر منتج للطاقة في الإمارات العربية المتحدة.