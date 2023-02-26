إيلون ماسك: اشتريت أكبر مؤسسة غير ربحية في العالم بـ 44 مليار دولار

تمت مقاضاة الملياردير، إيلون ماسك، بسبب "تويتر" مرة أخرى في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، بسبب الإخفاق المزعوم في سداد الفواتير.

وتأتي الشكوى الأخيرة من شركة تقنية ناشئة تدعى "Writer, Inc"، وهي سادس شركة على الأقل تقاضي "تويتر" في الولايات المتحدة بسبب خرق العقد وعدم السداد منذ تولى "ماسك" زمام الأمور قبل حوالي 4 أشهر.

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قاد الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا"، و"سبيس إكس" عملية شراء بقيمة 44 مليار دولار لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، والتي أغلقت في 27 أكتوبر 2022. ولإتمام الصفقة، باع "ماسك" أسهما في "تسلا" بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى قروض بقيمة 13 مليار دولار بضمان أسهم "تويتر".

ومنذ ذلك الحين، تم رفع دعاوى قضائية ضد "تويتر" لعدم الدفع من قبل "Writer"، و5 شركات أخرى على الأقل، وهي كالتالي:

- شركة "كولومبيا ريت"، مالك مقر "تويتر" في سان فرانسيسكو

- مجموعة "برايفت جيت سيفرسيز غروب"، مزود خدمة النقل بالطائرات الخاصة

- شركة "Blueprint Studios Trends"، للتخطيط والإنتاج للفعاليات

- شركة استشارات عمليات الدمج والاستحواذ "Innisfree M&A"

- شركة "Analysis Group"، وهي شركة قدمت خدمات استشارية متعلقة بالتقاضي لـ "تويتر" ومستشارها قبل أن يشتري "ماسك" الشركة.

ورصدت شركة قواعد بيانات السجلات القانونية والعامة، "PlainSite"، هذه الدعاوى القضائية فور ظهورها، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما يُزعم أيضاً أن "تويتر" تخلفت عن سداد مدفوعات الشركات الكبرى. وفقاً لما ذكره تقرير موقع "Platformer" يوم الخميس، إذ قطعت "تويتر" فجأة وصول الموظفين إلى نظام المراسلة "Slack" الأسبوع الماضي بعد فشلهم في دفع الفواتير.

وفي أحدث شكوى، قُدمت في محكمة كاليفورنيا العليا في سان فرانسيسكو، قالت شركة "Writer"، إن تويتر فشلت في دفع فاتورة بمبلغ متواضع نسبياً قدره 113،856 دولاراً.

أعرب "ماسك" عن قلقه علناً وألقى الضوء على مشاكل "تويتر" المالية. وغرّد الأسبوع الماضي: "قل ما تريده عني، لكنني اشتريت أكبر مؤسسة غير ربحية في العالم بمبلغ 44 مليار دولار "LOL".

Say what you want about me, but I acquired the world’s largest non-profit for $44B lol — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2023

إشارات حمراء

من جانبها، قالت أستاذة التمويل في كلية "بوسطن"، إديث هوتشكيس، إن نزاعات عدم الدفع هذه ليست شائعة في الصفقات التي يتضمن تمويلها حصة بالديون.

واتفق معها أستاذ المالية بجامعة "فاندربيلت"، جوش تي وايت، وهو اقتصادي سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، على أن هذه التحركات غير عادية، وقال إن التقاضي بشأن عدم السداد للبائعين قد ينتج عن "هيكل رأس مال غير صحيح وعدواني".

تم تمويل صفقة "ماسك" للاستحواذ على "تويتر" بحوالي 30% من الديون و70% من حقوق الملكية عند إغلاقها.

وأوضح وايت أن مستوى الديون المرتفع يعد عدوانياً بالنسبة لشركة ذات تدفق نقدي حر متقلب وأحياناً سلبياً، مثل "تويتر" الذي شهده في السنوات الثلاث الماضية.

وغالباً ما تستهدف عمليات الاستحواذ بالديون الشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة التي يمكن استخدامها لخدمة الديون وتوليد درع ضريبي عن طريق خصم مصروفات الفائدة.

قال وايت: "استخدام المزيد من الديون مع حصة منخفضة من حقوق الملكية يقلل من كمية السيولة النقدية التي كان على ماسك ومساهميه في الأسهم المساهمة بها، والذي يمكن أن يولد معدل عائد داخلي أعلى إذا تبين أن الشركة مربحة".

وفي الوقت نفسه، حتى بعد الإجراءات الصارمة لخفض التكاليف، بما في ذلك تسريح العمال على نطاق واسع وخفض الامتيازات والبنية التحتية، لا تزال "تويتر" تكافح على الأرجح لتوليد تدفق نقدي حر بالموجب لدفع التزاماتها، كما اقترح "وايت"، والذي قال: "يعد عدم السداد وانتهاك العقود بالتأكيد علامة حمراء على احتمال تعرض الشركة لضائقة مالية".