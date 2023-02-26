عطل أثناء التحديث يضرب عملة مشفرة شهيرة لساعات

أعاد المطورون المسؤولون عن إدارة وصيانة شبكة سلاسل الكتل "Solana blockchain"، تشغيل شبكة التشفير بعد مشكلة فنية أدت إلى تباطؤ لمدة ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد المشكلة الأحدث في سلسلة من الأعطال، والمشكلات الفنية، ومشاكل المعالجة التي ابتليت بها "سولانا" منذ ظهورها لأول مرة في عام 2020. وفي أكتوبر الماضي، خضعت شبكة سلاسل الكتل لعملية إعادة تشغيل مماثلة بعد عطل طويل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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واستشهد حساب "تويتر" الرسمي المرتبط بشبكة سلاسل الكتل، بمشكلة أثناء ترقية البرنامج والذي يتطلب إعادة التشغيل. وتم حل العطل في حوالي الساعة 9 مساءً بتوقيت نيويورك.

يأتي ذلك، بعد أن نقلت المشكلات التي واجهتها "سولانا" خلال الترقية المستخدمين إلى ما يسمى بوضع "التصويت فقط"، وفقاً لأوستن فيديرا، رئيس الإستراتيجية والاتصالات في مؤسسة سولانا، المنظمة غير الربحية التي تساعد على دعم سلسلة الكتل.

على الرغم من أن ذلك يسمح عادةً بدقة سريعة لإنهاء أي مشكلة، إلا أن هذه المرة لم تتمكن شبكة التشفير من التعافي. وقال إن هذا يعني أن الشبكة كان عليها أن تقوم بإعادة تشغيل كاملة.

ويعني "التصويت فقط"، أن معظم المعاملات الموجودة على "بلوكتشين" قد توقفت بشكل أساسي، وفقاً لتغريدة من قبل ريتشارد باتيل، مطور برامج في "FireDancer"، وهو مشروع مدعوم بالتشفير يركز على تحسين أداء "سولانا".

تم دعم سولانا من قبل مؤيديها باعتبارها "قاتل إيثريوم" لأنها توفر تكاليف معاملات أقل وسرعات معالجة أسرع.