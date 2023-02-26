متى يعود مؤشر السوق السعودية لتحقيق مستويات قياسية؟
المستثمرون في أسواق الأسهم لا يعولون على النصف الأول من العام حتى تتضح تحركات الفيدرالي
قال محلل الأسواق المالية حمد العليان، إن المستثمرين في أسواق الأسهم لا يعولون على النصف الأول من عام 2023، حتى تتضح الصورة بشكل جيد حول أداء الاقتصادين السعودي والعالمي.
وأضاف العليان في مقابلة مع "العربية"، أن هناك تباينا كبيرا بين أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية، بعضها يسجل قمما تاريخية في الأسعار، وتواصل مزيدا من الارتفاع.
وذكر أن السوق تنقسم إلى أكثر من قسم، حيث تنتظر قطاعات ماذا سيكون رد فعل الفيدرالي الأميركي حيال أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وتوقع أن يغير "الفيدرالي الأميركي" البوصلة وقد نرى ارتفاعات أكبر لأسعار الفائدة.
وقال إن التذبذب الذي حدث خلال الأسبوعين الماضيين في أسواق البترول أثر على السوق السعودية، لكن هبوط المؤشر الرئيسي كان مبالغا فيه بعد خسارة أكثر من 4% في أسبوع.
وتابع: "لا توجد مؤشرات مالية أو فنية تبرر هذا النزول القوي للسوق السعودية".
وأشار إلى أن إعادة تقييم لبعض الشركات أو القطاعات داخل السوق السعودية أهمها القطاع المصرفي الذي فقد 450 مليار ريال من قيمته السوقية منذ بداية 2023.
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