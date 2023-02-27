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أسعار القمح - صورة تعبيرية
الأسواق العالمية

أسعار القمح تتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر.. لهذه الأسباب!

مفاوضات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

دبي - العربية.نت
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تقترب العقود الآجلة المتداولة للقمح في بورصة شيكاغو نحو أكبر خسارة شهرية منذ نوفمبر، مع وفرة إمدادات الحبوب على المدى القريب.

يأتي ذلك، بعدما انخفضت أسعار القمح يوم الاثنين، مقتربة من تسجيل خسارة شهرية خلال فبراير بنسبة 6% إلى 7.17 دولار للبوشل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المتوقع أن تسجل روسيا - أكبر مصدّر للحبوب في العالم – ارتفاعا كبيرا في صادراتها من القمح خلال النصف الثاني من الموسم، بينما تسعى أوكرانيا لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود لمدة عام واحد.

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وكتب محللو شركة "Agritel" في مذكرة: "المحادثات الجارية حول تمديد المعبر الإنساني من أوكرانيا لا تقلق كثيراً مجتمع الحبوب مع اقتراب موعد التجديد، على الرغم من حقيقة أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن".

ومن المقرر انتهاء اتفاق الممر الآمن للمحاصيل في أوكرانيا في منتصف مارس، كما بدأت بالفعل عملية التفاوض لتجديده.

وبالنسبة لباقي الحبوب، فلم تتغير أسعار فول الصويا والذرة إلا بشكل طفيف.

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